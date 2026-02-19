Medicinsk sekreterare till BUP bedömning
2026-02-19
BUP bedömning är en öppenvårdsmottagning som arbetar med barnpsykiatriska bedömningar och utredningar på barn och ungdomar i åldern 0-17 år, samt med akut jourverksamhet dagtid. Det är en välfungerande enhet med en trevlig och kunnig personalgrupp. På mottagningen arbetar en tvärprofessionell samlad kompetens där det förutom tre medicinska sekreterare även arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, skötare, specialpedagog och logoped.
Då en av våra medicinska sekreterare är föräldraledig söker vi nu en ny medarbetare för ett vikariat. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Den medicinska sekreteraren har varierande arbetsuppgifter och fungerar ofta som en länk mellan teammedlemmar, vårdenhetschef, patienter, anhöriga och andra verksamheter.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• journalskrivning
• att boka och kalla patienter
• registreringar i Cosmic
• hantering av 1177 och administrativa tjänster i Min vård Gävleborg
• hantering av post
• beställningar av material
• bemanning av reception.
Hos oss får du
• individanpassad introduktion
• möjlighet att vara en viktig del av ett välfungerande team
• arbeta på en arbetsplats där det alltid finns någon att fråga.
Läs mer om våra förmåner:
Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och lyhörd i mötet med andra människor, och har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och du ser möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och kan planera och strukturera ditt arbete effektivt där du självständigt löser problem som uppstår, och med en förmåga att ändra dina prioriteringar när det behövs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare (YH-utbildning eller vårddokumentationsutbildning 60-90 hp)
• ha goda kunskaper i Office-programmen
• ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
