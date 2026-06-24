Medicinsk sekreterare till Beroendecentrum avdelning 2 i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-24
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Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i ett starkt team där du gör skillnad varje dag och där du får möjlighet att utvecklas inom både beroendevård och samsjuklighet? Då är du varmt välkommen till oss på Beroendecentrum avdelning 2! Ta chansen att bredda din kompetens och bidra med din kunskap i ett sammanhang där engagemang, gemenskap och utveckling står i fokus. Nu söker vi en engagerad medicinsk sekreterare som vill bidra till god vård för människor med beroendeproblematik.
På Beroendecentrum, avdelning 2 i Malmö, möter du patienter i behov av avgiftning och stöd i sin fortsatta vård. Här blir din omtanke och kompetens avgörande för att skapa trygghet och kvalitet i omvårdnaden. Hos oss får du en unik möjlighet att utvecklas i en stimulerande och lärorik miljö.
Beroendecentrum Malmö (BCM) är en del av Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Malmö/Trelleborg. Vi är en innovativ och dynamisk verksamhet med mycket engagerad personal. Verksamheten är en av landets största inom området beroendesjukdomar. Vi erbjuder både öppenvård och heldygnsvård för personer med beroendeproblematik. Våra mottagningar riktar sig till ungdomar och personer med samsjuklighet, alkohol- och läkemedelsmissbruk samt narkotikaberoende, med eller utan neuropsykiatrisk diagnos. Vi har även ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO). För personer som behöver specialistutredning och specialistvård finns vår heldygnsvård, där vi erbjuder trygg och kvalificerad behandling av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende i en stabil vårdmiljö. Beroendecentrum avdelning 2 är en vårdavdelning med 16 vårdplatser som bedriver heldygnsvård för patienter med alkohol-, läkemedels- och narkotikaberoende. Vi tar emot patienter med både akuta och planerade vårdbehov och erbjuder en trygg och strukturerad miljö, där varje patient får ett individuellt anpassat vårdförlopp. Hos oss möter du patienter med komplex samsjuklighet, där beroendeproblematik ofta kombineras med psykisk ohälsa såsom ångest, depression, bipolär sjukdom eller personlighetsstörning, samt somatiska sjukdomar som leversjukdom, hjärt-kärlproblematik, diabetes eller infektionstillstånd.
Vi ser samverkan och teamarbete som en förutsättning för god och säker vård. På avdelningen värnar vi om ett respektfullt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är medicinsk sekreterare och som vill bli en del av vårt tvärprofessionella team. Här arbetar vi med patienten i fokus och för att kontinuerligt utveckla och förbättra vården för vår patientgrupp. Anställningen omfattas av en tidsbegränsad anställning som löper från och med 260901 och till och med 270828.
Vi söker dig som vill ha ett intressant och omväxlande arbete med hög grad av självständighet. I rollen som medicinsk sekreterare ansvarar du för utskrifter av diktat till journaler i Melior samt registreringar som sker i Våps/webPasis. Därutöver ansvarar du för att föra protokoll vid APT och liknande sammankomster, pulsmöten, posthantering samt deltar i gemensamma regelbundna sekreterarmöten på Beroendecentrum. Vid behov kan du också vara en extra sekreterarresurs till kliniken. Vidare så ansvarar du för arbetsuppgifter som till exempel beställningar, att vara kontaktperson för vår telefoni och diverse administrativa uppgifter på avdelningen.
När du börjar hos planerar vi tillsammans för en anpassad introduktion, bredvidgång och möjlighet till kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har gått utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration KY 80 p/YH 400 p eller annan adekvat utbildning för medicinsk sekreterare. Därtill har du goda kunskaper i medicinsk terminologi samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i din yrkesroll samt goda kunskaper i systemen MedSpeech, Melior, Våps och/eller Pasis.
I ditt arbete är du serviceinriktad, flexibel och noggrann samt har förmåga att göra prioriteringar av dina arbetsuppgifter. Som person är du driven, engagerad och har god organisations- och samarbetsförmåga. Du tar initiativ, har ansvarskänsla och tycker om att arbeta med människor. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövningen, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 260901 eller enligt överenskommelse.
Anställningen omfattas av en tidsbegränsad anställning som löper från och med 260901 och till och med 270828. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Liz-Lott Grönvall, Enhetschef Liz-Lott.Gronvall@skane.se 040-331602 Jobbnummer
9977389