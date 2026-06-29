Medicinsk sekreterare till Beroendecentrum akutenhet, Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-29
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Söker du ett brett och varierat arbete som medicinsk sekreterare? Då är detta en spännande tjänst för dig!
Beroendecentrum är en del av verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Malmö-Trelleborg med egen akutmottagning, tre enheter för heldygnsvård och flera öppenvårdsmottagningar. Vi erbjuder psykiatriska hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med beroendeproblematik av sådan dignitet att det krävs specialistutredning och specialistvård. Enhetens uppdrag omfattar bland annat diagnostik, vård samt behandling av beroendetillstånd gällande alkohol, läkemedel, narkotika och spel om pengar.
Beroendecentrum ingår i universitetssjukvården och bedriver aktivt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi arbetar med ständig kvalitetssäkring och har en stabil personalpool med bred och lång erfarenhet av både psykiatri och beroendesyndrom. På enheten arbetar överläkare, läkare, sjuksköterskor, farmaceut, skötare och kurator i team för att uppnå bästa resultat för patienten. Vi värderar vårt teamarbete högt.
Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Fokus i dagsläget ligger bland annat på:
• Teamarbete och samarbete mellan yrkesgrupper och inom den egna yrkesgruppen.
• Arbete med medicinskt säkra vårdprocesser/rutiner.
• Utveckling av yrkesspecifika ansvarsområden.
• Utveckling av psykiatriskt omvårdnadsarbete.
Vi är stolta över våra insatser inom dessa områden och ser såklart att du också vill vara med och bidra i vårt fortsatta utvecklingsarbete!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare har du ett omväxlande arbete med arbetsuppgifter som journalskrivning i Melior samt post- och remisshantering. Därtill arbetar du med registreringar i WebPASIS, telefonservice, tvångsvård, skriver intyg och anmälningar till bland annat socialtjänsten samt andra administrativa uppgifter som förekommer på en akutmottagning och akutavdelning. Ditt arbete sker i nära samarbete med övrig vårdpersonal. Arbetsuppgifterna ställer krav på förmågan att växla från en fartfylld till en mer stillsam enhet och tvärtom.Kvalifikationer
Du som söker har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) /400p (YH) eller motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Vidare har du goda kunskaper i medicinsk terminologi och svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom psykiatrin.
Vi ser gärna att du som söker tycker att psykiatri är intressant och att du har ett stort engagemang för ditt arbete samt förmågan att förstå varje persons unika behov. Som person har du en god självkännedom och förmåga att arbeta självständigt. Du ser och tar ditt ansvar inom ramen för dina arbetsuppgifter, ditt uppdrag och din profession. Då vi arbetar i team är det också viktigt att du har förmågan att samarbeta och koordinera olika arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av en lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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000 00 - Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Anna Johansson, Enhetschef 0766-486584 Jobbnummer
9983275