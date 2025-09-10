Medicinsk sekreterare till Bergnäsets Hälsocentral, Luleå
2025-09-10
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till vårt team! Bergnäsets Hälsocentral är en hälsocentral med drygt 7000 listade patienter. Vi har ett bra samarbete tillsammans med fokus på arbetsglädje och vill göra det bästa för våra patienter.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör, gärna med tidigare erfarenhet från primärvård. Har du tidigare arbetat i Cosmic eller VAS och/eller har erfarenhet av regionens intranät, Microsoft Office och Teams, ser vi det som meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas som medicinsk sekreterare hos oss på Bergnäsets Hälsocentral behöver du vara serviceinriktad och ha god problemlösande förmåga. Du är självgående och kommunikativ i ditt arbetssätt.
Det här får du arbeta med
Som medicinsk sekreterare hos oss får du ett omväxlande arbete där journalföring, dokumentation och journalhantering är de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Du kommer även hantera andra administrativa uppgifter som finns på en hälsocentral. Vi önskar att du fungerar som spindeln i nätet hos oss och hjälper övrig personal med olika frågeställningar. Du är även administratör för vårt intranät. Du kommer vara ett viktigt stöd och genom ditt arbete kommer du att spela en nyckelroll i att underlätta den dagliga driften av hälsocentralen.
Det här erbjuder vi dig
• En trygg och stabil arbetsplats med bra sammanhållning där alla hjälper varandra
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vikariat med start så snart som möjligt tom 2026-01-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Heltid, dagtid. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Region Norrbotten Kontakt
Dan-Christer Nilsson dan-christer.nilsson@norrbotten.se
9501101