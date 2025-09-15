Medicinsk sekreterare till Barn-och ungdomsverksamhet NÄL
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Trollhättan
2025-09-15
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Är du vår nya kollega?
Vårdadministration 8, NU- sjukvården
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team.
Vi är idag ett engagerat team bestående av 10 medicinska sekreterare och 2 kanslister som arbetar inom specialiteten barn- och ungdomsverksamheten i NU-sjukvården.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och professionell i din yrkesroll. Du trivs med att ge service, har ett gott bemötande och är trygg i att kommunicera tydligt. Du är självgående, ansvarstagande och har lätt för att se vad som behöver göras. Du har förmåga att prioritera och tar gärna initiativ till förbättringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter flexibilitet, positivt tänkande och ett gott kamratskap. En öppen och respektfull kommunikation är en självklar del av vår arbetskultur.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med varierande administrativa uppgifter så som:
Arbetsuppgifter kopplade till slutenvårdsavdelningarna
Hantering patientadministrativa uppgifter / diktatskrivning samt tillhörande registreringar
Remisshantering
Telefonservice gentemot patienter och vårdgivare
Arbetet innebär att hantera löpande ärenden, ge god service till både interna och externa kontakter samt se till att administrativa rutiner följs och utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd examen från KY- eller YH-utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt god IT-vana och arbetar obehindrat i olika digitala system. Erfarenhet av journalsystemen Elvis, Melior och Medspeech är meriterande.Övrig information
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område Ledning och stöd, Vårdadministrativ service 8 Kontakt
Ulrika Andersson, Enhetschef Vårdadministration 010-4353211 Jobbnummer
9507613