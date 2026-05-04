Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomspsykiatrin, Gällivare
2026-05-04
Vill du bli en del av vårt team på Barn- och ungdomspsykiatrin i Gällivare? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör hos oss.
Barn och ungdomspsykiatrin är en länsklinik med öppenvårdsmottagningar på 4 orter Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå. I länskliniken ingår även Barn och ungdomspsykiatrins trygghetsteam, neuropsykiatriska BUP -teamet samt heldygnsvården.
Vi söker
Nu söker vi dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör och som har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning i diagnoskodning samt erfarenhet av arbete inom vårdorganisation.
För att trivas i rollen är du självgående, flexibel och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete även när förutsättningarna förändras. Du har ett genuint patientfokus och ett intresse för att bidra till god vård och service. Som person är du kommunikativ, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en vilja att hjälpa andra, är lösningsorienterad och arbetar för att nå resultat.
Du trivs i en digital arbetsmiljö och är van vid att arbeta med digitala verktyg. Du ser värdet av samarbete, delar gärna med dig av din kunskap och uppskattar utveckling och gemensamt lärande.
Det här får du arbeta med
Som medicinsk sekreterare blir du en central del av BUP-teamet, där samarbete är en viktig del av arbetet. Du erbjuds ett stimulerande och omväxlande arbete med arbetsuppgifter såsom:
Medicinsk dokumentation i journalsystem
Journal- och remisshantering
Hantering av väntelistor
Bokningar och kallelser
Diagnoskodning
Fakturahantering
Introduktion av ny personal
Framtagande och uppdatering av lathundar och rutiner
Sedvanliga administrativa arbetsuppgifter som posthantering, administrativt stöd och tilldelning av systembehörigheter kan också ingå.
Din introduktion anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi erbjuder handledning och kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Som länsklinik samverkar vi aktivt med övriga BUP-mottagningar i Norrbotten, vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka - därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, arbetstiden är förlagd dagtid, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Med hänsyn till verksamhetens karaktär och säkerhetskrav behöver du vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Låter arbetet intressant och känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan. Varmt välkommen att bli en del av ett viktigt uppdrag med barn och unga i fokus!
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206849".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Larsson Esko elisabeth.larsson-esko@norrbotten.se 0970-196 45
