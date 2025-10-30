Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomspsykiatri Krokslätt!
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-30
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Kan detta vara din nya arbetsplats?
Vår enhet Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Krokslätt är en del av verksamhetsområdet Neurologi och Psykiatri.
Vi är en av fyra BUP mottagningar i Göteborg som samverkar aktivt tillsammans. BUP öppenvårdsmottagning har som syfte att besitta bred och djup kompetens i förhållande till vår patientgrupp, vilket är barn och ungdomar upp till 18 år med måttlig till svår psykisk ohälsa. Vi sitter i fräscha lokaler på Krokslätts vårdcentrumhus. Då mottagningen växer behöver vi nu fler medicinska sekreterare.
Hur ser en arbetsdag ut?
Tillsammans med övriga administratörer kommer du att hantera administration kring patientbesöken, svara i 1177, skriva diktat, boka besök och upprätta planeringsunderlag med mera. Även viss receptionsbemanning och telefontjänstgöring ingår i tjänsten och även andra administrativa uppgifter som beställningar och fakturahantering. Som medicinsk sekreterare är du ett viktigt stöd till övriga personalgruppen. Du kommer också att vara kontaktperson för några av enhetens behandlare och ett viktigt stöd för enhetschefen. Teamet präglas av en positiv kultur med hög grad av teamarbete. Det finns stora möjligheter till eget ansvarsområde.
Vem tror vi passar hos oss?
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och initiativförmåga som värderar att få ge god service till såväl patienter som arbetskollegor. Trivsel och gemenskap är viktiga ledord för oss! Du är noggrann och har koll på flera uppgifter samtidigt. Du jobbar bra på egen hand men trivs också med att jobba tillsammans med andra.
Vårddokumentationsutbildning är ett krav, gärna erfarenhet inom yrket. Kunskaper i Melior och Elvis är meriterande.
Då vi ser det som viktigt att du ska trivas hos oss, lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För att mottagningen på bästa sätt ska återspegla och svara upp mot vår patientgrupps behov, ser vi gärna sökanden med olika kulturell och språklig bakgrund.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi ska skapa och driva BUP-Krokslätt - tillsammans, för patienten och med patienten. Vill du vara med? Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2025-10-30
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
