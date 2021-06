Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomskliniken, Ljungby - Region Kronoberg, Sjukhusvård - Administratörsjobb i Ljungby

Region Kronoberg, Sjukhusvård / Administratörsjobb / Ljungby2021-06-30Är du handlingskraftig och tar egna initiativ? Brinner du för utveckling och förbättringsarbete? Är du flexibel och ansvarstagande med ett engagemang för ditt arbete? Välkommen till vår klinik med barnets bästa i fokus!Barn- och ungdomskliniken bedriver specialistvård för barn och ungdomar 0-18 år och strävar efter att erbjuda varje barn en individanpassad vård. Barn- och ungdomskliniken har många olika verksamheter för barn upp till 18 år. Inom kliniken finns neonatal vårdavdelning 10, vårdavdelning 11, mottagningar inom specialistmedicin i Växjö och Ljungby, dagvård, lekterapi och paramedicinska kompetenser. På familjehälsan finns mödrabarnhälsovårdspsykologer, logopeder, BVC-konsulter, barn- och ungdomshälsan och En väg in för barn 6-18 år.Vi söker nu en ny kollega till vår verksamhet i Ljungby.I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".2021-06-30Sekreterargruppen är tillsammans ansvarig för att möta klinikens behov av vårddokumentation och administrativt stöd för våra olika enheter.Som medicinsk sekreterare bidrar du med nya tankar och idéer i vårt team. Din basplacering är i Ljungby där du kommer arbeta mot logopedenheterna Växjö, Ljungby och barnmottagningen.I ditt arbete som medicinsk sekreterare är fokus barnets och familjens bästa. Du är en del av ett utvecklingsinriktat team och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Inom arbetsgruppen har vi idag ett mycket gott samarbete och ett gott arbetsklimat.Vi erbjuder ett intressant, omväxlande, utvecklande och självständigt arbete.Tjänsten omfattar arbetsuppgifter såsom journalskrivning, tidsbokning, administrera gruppbehandlingar åt logopederna, kontrolluppgifter, telefonservice, fakturahantering, statistik och inköp. Vi erbjuder även distansarbete till viss del.Som sekreterare är du en viktig tillgång för verksamheten. Hos oss gör din goda service skillnad och vi värdesätter dina kunskaper inom administration.Du har godkänd utbildning som medicinsk sekreterare, hälso- och vårdadministratör eller läkarsekreterare. Du har goda kunskaper i svenska språket och gärna erfarenhet av journalsystemet Cambio Cosmic.Samarbete och flexibilitet är dina styrkor. Du gillar variation i ditt arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du tycker om att ta ansvar och bidra till en god arbetsmiljö. Vi vill att du uppfattas som engagerad och noggrann i ditt arbete genom att vara ödmjuk och lyhörd.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.ÖVRIGTFrågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Region Kronoberg, Sjukhusvård5839390