Medicinsk sekreterare till Barn- och Ungdomskliniken
2026-02-19
Om jobbet
Som sekreterare på Barn- och Ungdomskliniken är du en del av vår administrativa service och kunskapsfunktion på kliniken.
Vi arbetar strukturerat med journalskrivning, post, telefon och i övrigt förekommande sekreteraruppgifter. Till viss del även receptionsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även att boka/kalla och omboka patienter.
Vi sitter tillsammans i kontorslandskap på barnplanet och har ett nära samarbete med övrig personal. Vi har verksamhet både i Karlskrona och Karlshamn. Arbetsplats/ort är i huvudsak Karlskrona men arbete kan förekomma i Karlshamn.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som har en godkänd YH-utbildning till medicinsk sekreterare, alternativt läkarsekreterare.
Kodningsutbildning är meriterande och om du har jobbat i NCS Cross och Cosmic. Önskvärt är goda kunskaper i svenska språket, medicinsk terminologi samt Officepaket.
Du skall vara positiv, flexibel, serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga. Du är inte rädd för att ta egna initiativ.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
