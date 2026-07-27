Medicinsk sekreterare till barn- och kvinnosjukvården Skövde
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-07-27
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Om administrativa enheten
Inom verksamhetsområde 1 (VO1) på enheten för kvinna och barnsjukvård är vi drygt 30 medicinska sekreterare, placerade i Skövde och Lidköping. Samarbetet inom enheten är välfungerande. Vi jobbar ständigt med utveckling och förbättringar där alla medarbetare bidrar med kunskap och engagemang. Man ser även över uppgiftsväxling inom hela sjukhuset där arbetsuppgifter byter "uppdragsgivare". Detta innebär att även medicinska sekreterares uppgifter förändras när vården ställs om.
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till VO1 med placering på Kvinnokliniken i Skövde. Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att ha ett varierande och flexibelt arbete. Vi servar vårdpersonal inom både öppen- och slutenvård. Tillsammans med dina kollegor på gynmottagningen kommer du huvudsakligen arbeta med journaldokumentation, posthantering, diagnossättning, registrering i kvalitetsregister, och handlägga ärenden i 1177 och andra sedvanliga sekreteraruppgifter. Vi har ett välfungerande bokningsteam på kliniken och vid intresse eller behov kan arbete med dessa uppgifter bli aktuellt. Man deltar i våra olika processarbeten vi har på kliniken. Det ingår också givetvis att handleda studenter som gör sin LIA hos oss.
Då vi ständigt arbetar med utveckling och förbättring kommer du att ha stor möjlighet att påverka hur arbetet drivs framåt hos oss vilket också innebär medverkan i en av de aktuella processerna på kliniken. Kvalifikationer
Vi söker dig som har KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare eller motsvarande. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och medicinsk terminologi. Eftersom arbetsuppgifterna är varierande ser vi gärna att du som söker är flexibel, noggrann strukturerad och har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du är en van användare av de olika systemen vi arbetar i men vi är självklart även intresserade av dig som är nyutbildad medicinsk sekreterare. Det viktiga för oss är att du har ett driv och engagemang. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Passar detta in på dig tveka inte att söka till oss!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 1, Administration Barn Kvinna Kontakt
Elisabeth Mörner, Enhetschef 072-2307492 Jobbnummer
10013209