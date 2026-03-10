Medicinsk sekreterare till Barn och ungdomsmedicinavdelning/Barnakut Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad
2026-03-10
Gör skillnad. Varje dag.
Är du på jakt efter din nästa utmaning där du får möjlighet att utvecklas i din roll som medicinsk sekreterare tillsammans med glada och engagerade kollegor? Då kan detta vara tjänsten för dig! Just nu söker vi en medicinsk sekreterare till vår barnavdelning och barnakutmottagning i Ystad.
Verksamhetsenhet (VE) barn och ungdom Ystad, består av barnakutmottagning, slutenvårdsavdelning, dagvård samt en specialistmottagning. Vi bedriver verksamhet i Ystad med totalt cirka 80 anställda och tillhör förvaltningen Lasarettet i Ystad. VE barn och ungdom Ystad är känt för ett medarbetarstyrt arbetssätt och en kontinuerlig förbättringsanda.
Barn- och ungdomsmedicinavdelningen har tre vårdplatser inom slutenvård och ytterligare vårdplatser för dagvårdsverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år. De medicinska specialiteterna är i huvudsak barnmedicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-halssjukdomar. Vår Barnakutmottagning tar emot barn och ungdomar från alla specialiteter, 0-18 år, med akuta sjukdomstillstånd dygnet runt. Även ambulanslarm med prioriteringsgrad två till fyra tas emot.
Vi har ett gott arbetsklimat som vi aldrig tar för givet och som vi gärna ser att du är med och utvecklar. Ord som beskriver en del av vår arbetsmiljö är arbetsglädje, teamarbete, egenansvar, tillit, omtänksamhet och likabehandling. Vi värnar om ny kunskap och utveckling som bidrar till trygghet samt trivsel för både personal och patienter.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
På vår Barn och ungdomsmedicinavdelning samt Barnakutmottagning arbetar medicinska sekreterare i ett nära samarbete med andra professioner.
I rollen som medicinsk sekreterare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet där det ingår exempelvis journalskrivning, hantering av 1177-ärenden och posthantering. Som medicinsk sekreterare på en barnmedicinavdelning/barnakutmottagning arbetar man mycket över gränserna mellan de olika yrkeskategorierna vilket möjliggör ett otroligt kompetensutbyte och ger en bra grund för utveckling och fortsatt lärande.
Rollen som medicinsk sekreterare håller på att förändras och Region Skåne står inför införandet av den heltäckande digitala plattformen Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) som kommer att ersätta flera av dagens journalsystem. Vi är öppna och ödmjuka inför den fortsatta utveckling som det innebär och ser gärna att du bidrar med dina kompetenser och egenskaper i förändringsarbetet.
Besök gärna SDV-podden om du är nyfiken på att få veta mer om införandet: https://soundcloud.com/regionskane/sets/sdv-podden
Vill du bli en ny medlem i gruppen? Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta på vår enhet ? Då är du varmt välkommen att kontakta oss! Kvalifikationer
Gillar du att planera och organisera ditt arbete med fokus på att hålla en hög leveranskvalitet? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Vidare ser du värdet av ett välfungerande samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill är du trygg som person, noggrann och har hög ansvarskänsla.
Vi välkomnar dig som har en utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration på 80p KY/400p YH, alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom yrket och erfarenhet av att hantera något av våra journalsystem Melior, web-Pasis och 1177. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du bli en i vårt team? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
