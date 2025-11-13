Medicinsk sekreterare till äldrepsykiatrisk mottagningen, Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Vi söker en medicinsk sekreterare till
Äldrepsykiatriska mottagningen som erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer över 60 år. Vid mottagningen arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, skötare samt medicinsk sekreterare. Vi samverkar dagligen med olika aktörer så som socialtjänst, primärvård, försäkringskassa och arbetsförmedling.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
I rollen ingår bland annat att skriva diktat, journalkopiering, scanning, schemaläggning tidbok, sköta väntelista och boka/kalla patienter till mottagningens läkare. Patientsäkerhet, tillgänglighet och bemötande är viktiga delar i klinikens arbete. Att ha ett gott och effektivt samarbete internt inom kliniken och med vårdgrannar är angeläget både ur patient- och personalsynpunkt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare.
Du har god servicekänsla, ser möjligheter, är flexibel och kan ta egna initiativ. Du prioriterar och organiserar ditt arbete självständigt men har också god samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
