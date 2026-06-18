Medicinsk sekreterare till Akutmottagningen, SkaS Skövde
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-06-18
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Akutmottagningen i Skövde har genomgått en stor omställning då vi har en toppmodern mottagning i stora, ljusa lokaler välanpassade för uppdraget! Efter nybyggnationen kan vi titulera oss som en av Sveriges största och mest moderna akutmottagningar med ett möjligt flöde för ca 70 000 patienter per år. En ny barnakutenhet har etablerats i den nya mottagningen med ett helt eget barnspår! Även en ny röntgenenhet finns i anslutning till akutmottagningen.
Akutmottagningen i Skövde är ett av regionens fem traumasjukhus. Vi handlägger patienter i akuta tillstånd varav flertalet av patienterna behandlas klart direkt på akutmottagningen, och vissa behöver fortsatt vård eller kontakt på sjukhusets olika kliniker. Vi tar emot patienter med vårdbehov inom medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, infektion, barnmedicin, gynekologi, öron/näsa/hals samt ögon.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare för tillsvidareanställning hos oss. Låter det intressant?Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare är man den administrativa spindeln i nätet! Du får hos oss ett varierat och innehållsrikt arbete, med såväl traditionell diktatskrivning för alla typer av medicinska specialiteter som söker hjälp hos oss, som andra administrativa uppgifter. Vi registrerar och tar emot ambulanser, svarar på samtal från anhöriga och övriga som ringer till akutmottagningen, registrerar kassa/hanterar fakturor, med mera. Vi ansvarar också för den sjukhusövergripande vårdplatskoordineringen, en uppgift som kan vara både utvecklande och utmanande. Denna uppgift är främst aktuell nattetid för dig som medicinsk sekreterare.
Vi har i och med den ökade digitaliseringen också sett möjligheter till uppgiftsväxling, där några av oss också bemannar akutmottagningens reception och därmed är den första kontakten med patienter som söker vård hos oss. Fler aktiviteter finns planerade för framtiden, vilket gör uppdraget än mer brett och intressant!Kvalifikationer
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Erfarenhet av akutsjukvård liksom erfarenhet av att arbeta som medicinsk sekreterare ser vi som positivt, men det är inget krav.
För att kunna erbjuda en god och säker vård är det viktigt att du har goda språkkunskaper, en utpräglad ansvarskänsla och sinne för kvalitet.
För uppdraget behöver du också vara strukturerad och serviceinriktad. Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga, kan prioritera ditt arbete och snabbt skifta arbetstempo och byta arbetsuppgift utifrån vad som är viktigast för patienten, här och nu. Det är också viktigt att du är en lagspelare som både hjälper och tar hjälp av dina kollegor i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Arbetstid dag, kväll, natt och helg, inklusive röda dagar. Intervjuer kommer påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan. Tveka inte heller att höra av dig vid frågor, vi pratar gärna med dig!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 4, Administration Kontakt
Vision Vision 0500-431000 Jobbnummer
9971101