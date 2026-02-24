Medicinsk sekreterare till Akutmott, Alingsås, sommarvikariat + timvikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Alingsås Visa alla administratörsjobb i Alingsås
2026-02-24
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till sekretariatet på verksamhetsområde Akutsjukvård
Vi har ett vakant sommarvikariat som medicinsk sekreterare inom vårt verksamhetsområde, där du erbjuds timvikariat innan sommaren för upplärning med möjlighet till förlängt timvikariat efter sommaren, det vill vi förstås tillsätta snarast.
Placeringsort är i Alingsås. Schemalagt heltidsarbete under sommarvikariatet är bindande. Bredvidgång sker under maj månad.
På akutsekretariatet i Kungälv är vi för närvarande 13 medicinska sekreterare och i Alingsås är vi 5 sekreterare, en administrativ enhetschef är ansvarig för samtliga. Sekreterarna i Kungälv arbetar både dagar, kvällar, nätter och helger, i Alingsås arbetar sekreterarna dagar, kvällar, helger.
Vi söker dig som är:
Medicinsk sekreterare eller kanske på väg att bli under året.
Noggrann och strukturerad.
Ansvarsfull och trivs med högt tempo, du är också flexibel både vad gäller arbetstider och arbetsuppgifter.
En teamspelare som tillsammans med kollegor tar ett gemensamt ansvar för det dagliga arbetet.
Glad, positiv och serviceinriktad.
Känner du igen dig i den beskrivningen vill vi gärna träffa dig och erbjuder dig bland annat:
Ett spännande och roligt "teamwork" tillsammans med både administrativ personal och vårdpersonal.
Omväxlande och utvecklande arbete.
Friskvårdsbidrag.
Ett team med god gemenskap och gott stöd av varandra
Dina arbetsuppgifter omfattar huvudsakligen medicinsk dokumentation i Melior, utskrift av brev, intyg, remisser och övrig korrespondens. Diagnos- och åtgärdsregistrering i ELVIS, patientregistrering, ambulansmottagning, realtidsdokumentation på larm, samt många andra stimulerande administrativa uppgifter. Vi förväntar oss att nya stimulerande arbetsuppgifter kommer att landa på de medicinska sekreterarnas bord successivt framöver.Publiceringsdatum2026-02-24KvalifikationerKvalifikationer
Tvåårig YH-utbildning, eller motsvarande högskoleutbildning till medicinsk sekreterare alternativt pågående YH- eller andra högskolestudier till medicinsk sekreterare.
Kunskaper i Melior, Medspeech och ELVIS.
Mycket god svenska i tal och skrift och goda kunskaper i medicinsk terminologi.
God IT-vana.
Meriterande:
Utbildning i diagnosklassifikation.
Erfarenhet av arbete inom akutsjukvård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Anställningsform
Visstidsvikariat juni-augusti, timvikariat enligt överenskommelse med möjlighet till förlängning.
Anställningens omfattning
Heltid juni-augusti, innan och efter vid behov.
Välkommen med din ansökan!
https://www.vgregion.se/introduktion.

Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Månadslön/Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
