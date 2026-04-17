Medicinsk sekreterare till akuten Alingsås - där varje minut räknas
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Alingsås
2026-04-17
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta i hjärtat av vården där varje dag är unik?
Hos oss på akutmottagningen i Alingsås är du en nyckelperson i vårdkedjan. Här möter du ett högt tempo, varierande arbetsuppgifter och ett nära samarbete med vårdpersonal - allt med fokus på patientsäkerhet och kvalitet.
Vi är i framkant med att ständigt utveckla de administrativa arbetsuppgifterna. Några av våra värderingar är patientsäkerhet, samarbete och utveckling.
Sekreterarna på akutmottagningarna Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett tillhör samma enhet och har ett nära och tätt samarbete. I Kungälv arbetar för närvarande 13 medicinska sekreterare och i Alingsås 4.
En administrativ enhetschef är ansvarig för samtliga.
Som medicinsk sekreterare på akutmottagningen är du en central del i vår verksamhet. Du arbetar huvudsakligen med:
Journaldokumentation och diagnoskodning (DRG).
Utskrift och hantering av remisser, brev, intyg, och övrig korrespondens.
Patientregistrering, kassahantering/receptionsarbete i nära samarbete med övrig personal
Ambulansmottagning/registrering.
Realtidsdokumentation vid larm
Statistik och kvalitetsarbete.
Telefoniservice.
Posthantering samt många andra stimulerande administrativa uppgifter.
Protokolldokumentation vid möten.
Vi förväntar oss att fler nya arbetsuppgifter kommer att landa på de medicinska sekreterarnas bord successivt.
Arbetet sker i skift, vilket innebär dag-, kvälls- och helgarbete.
Vi söker dig som:
Är utbildad medicinsk sekreterare
Är noggrann och strukturerad
Är ansvarsfull, trivs med högt tempo och har lätt för att vara flexibel både vad gäller arbetstider, arbetsuppgifter och vid behov placeringsort
Ser verksamhetsutveckling som en naturlig del av det dagliga arbetet och är positiv till nya arbetsuppgifter
Är en teamspelare som förstås tar ett gemensamt ansvar med dina kollegor för det dagliga arbetet
Är glad, positiv och serviceinriktad. Kvalifikationer
Tvåårig YH-utbildning, eller motsvarande högskoleutbildning till medicinsk sekreterare är ett krav
Mycket god svenska i tal och skrift och goda kunskaper i medicinsk terminologi är ett krav
Kunskap och erfarenhet av Melior, Medspeech och ELVIS är ett krav
God IT-vana är ett krav
Utbildning i diagnosklassifikation och erfarenhet av DRG-kodning är meriterande
Erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare på akutmottagning är meriterande
Då det i rollen ingår resor mellan Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett är det av stor vikt att du innehar körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i den beskrivningen vill vi gärna träffa dig och erbjuder:
Ett spännande och roligt "teamwork" tillsammans med både administrativ personal och vårdpersonal
Omväxlande och utvecklande arbete
Varierande arbetstider
Friskvårdsbidrag
Fortbildning och utbildningsdagar
Ett team med god gemenskap och stöd. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 30 (visa karta
)
441 83 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Akutmottagning, Alingsås lasarett Kontakt
Rebecca Dahlberg, Vision 073-7435869 Jobbnummer
9861648