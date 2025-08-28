Medicinsk sekreterare till akuten
Vi är en arbetsgrupp med 20 ordinarie medicinska sekreterare och några vikarier som bemannar och stöttar flera enheter inom Region Gävleborg. Vårt verksamhetsområde sekreterare medicin täcker akuten, internmedicin, kardiologi och paramedicin. Inom sektionen sekreterare akut Hudiksvall arbetar man för verksamhetsområden kirurgi, medicin och ortopedi. Arbetsgruppen består av sex medicinska sekreterare som sitter på akutmottagningen.
Arbetet på akutmottagningen omfattar dag-, kvälls- och helgarbete. Jourtid har vi ett utökat uppdrag gentemot andra mottagningar gällande akuta inskrivningar.
Nu har du som är medicinsk sekreterare möjlighet att jobba hos oss i Region Gävleborg, en arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Arbetsuppgifter
Som en del av vårt team kommer du att få värdefull erfarenhet i en stimulerande arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att säkerställa en effektiv och kvalitativ vårddokumentation.
Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med
• vårddokumentation och registrering
• diagnos- och åtgärdskodning
• kvalitetsarbete med bevakning att registrering sker i våra olika system
• manuell som digital post- och remisshantering, samt förberedelse för scanning
• sedvanliga förekommande arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare.
Hos oss får du
• ett stimulerande och varierande arbete där du varje dag bidrar till en ökad patientsäkerhet i vården
• vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor på akuten
• tillsammans med dina kollegor göra schemaplanering där du har möjlighet att påverka ditt eget schema
• möjlighet till distansarbete på max 50 procent efter överenskommelse, då uppdraget även kräver närvaro på plats.
Vi söker dig som är serviceinriktad och positiv med ett intresse och vilja att vara en del i verksamheten. Du är stresstålig och kan arbeta självständigt, och i ditt arbete är du flexibel och har lätt för att samarbeta.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare
• ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift
• ha god datorvana.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av vårt vårdadministrativa system Cosmic. Tidigare erfarenhet av arbetet är också meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
