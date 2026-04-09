Medicinsk sekreterare till Administrativ enhet 1 Kirurgi Östra, Kärlkirurgi
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Tjänsten kommer tillhöra Administrativ enhet 1 inom verksamhetsområde Kirurgi Östra med huvudsaklig placering på Sahlgrenskatomten, där medicinska sekreterare och administratörer arbetar gentemot enheter under verksamheterna Hybrid och Intervention, Anestesi-Operation-IVA Sahlgrenska och Anestesi-Operation-IVA Östra.
Inom Administrativa enheten pågår kontinuerligt olika projekt som syftar till utveckling och förbättring. Vi strävar efter att ge våra medarbetare stor frihet under eget ansvar och arbetar kontinuerligt med att utveckla den potential som finns hos individer och i gruppen.
Om jobbet
Din huvudsakliga placering kommer vara på Hybrid och Intervention med arbete gentemot Operation 1 och 8 och Kärlkirurgen på Sahlgrenskatomten.
Som medicinsk sekreterare har du ett omväxlande arbetsinnehåll där du är en viktig del av det team som arbetar för att patienten ska få en god och säker vård.
Vi strävar mot ett funktionsbaserat arbetssätt där du kommer få en betydande roll för flödet på våra olika avdelningar. Arbetet innefattar administrativa uppgifter i system som Melior, Orbit och PASIVA. Du kommer även utföra behörighetsbeställningar till befintlig- och ny personal inom alla professioner. I ditt arbete ingår diagnosklassificering/registrering, patientregistrering och bokning i ELVIS. Taligenkänning, TIK, är till viss del infört.
Det kan förekomma viss telefonservice och andra administrativa uppgifter utifrån verksamhetens behov. Detta kan vara beställningar i Marknadsplatsen, behörighetsbeställningar och arbete med stödjande/styrande dokument samt protokollföring. Du som sökande ska ha goda IT-kunskaper och gärna ha ett intresse för IT-frågor då vi ofta är behjälpliga i olika system gentemot övrig personal.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration alternativt har motsvarande godkänd medicinsk sekreterarutbildning.
Du ska trivas med att arbeta på ett flexibelt sätt. Eftersom tjänsten innebär att du har kontakt med många personer dagligen förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga, är van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt. Du är noggrann och har ett gott bemötande.
Du har goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift, god IT-kunskap t.ex. i Office 365 och är intresserad av att vara verksamhetens administrativa stöd.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 5 (visa karta
)
413 46 GÖTEBORG
Göteborg Kontakt
Vision, Madelene Persson 076-2152344
9845836