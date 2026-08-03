Medicinsk sekreterare till Administrativ enhet 1 barn
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2026-08-03
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Söker du ett varierande arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll? Då kan du vara vår nya kollega!
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till Administrativ enhet 1 barn. I vårt ansvarsområde ingår verksamheterna Medicin barn, Barncancercentrum och Radiologi för barn och ungdomar. Vår enhet arbetar i ett nära samarbete med Administrativ enhet 2 barn och tillsammans har vi ett uppdrag att se till helheten för barnsjukvården rörande vårdnära administration.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett tryggt arbetsteam i en spännande organisation som är i ständig utveckling. Här har du ett stort nätverk inom våra enheter som stöd i din yrkesroll. Du kommer att få en introduktion med stöd av erfaren handledare.
Arbetet är varierande och några vanligt förekommande uppgifter är:
Medicinsk dokumentation utifrån diktat och taligenkänning (TIK)
Diagnosklassificering/registrering
Patientregistrering och bokning i ELVIS
Avdelningsarbete
Posthantering
Registrering i kvalitetsregister
Om dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har en god självkännedom och trivs med att arbeta både självständigt och i olika gruppsammanhang. Dina styrkor är att du är noggrann, har en hög service- och ansvarskänsla. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Meriterande är digital kunskap samt erfarenhet av att arbeta i Melior och ELVIS.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Behandlingsvägen 7 (visa karta
)
416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Administrativ enhet 1 barn Kontakt
Enhetschef
Mariana Maric mariana.maric@vgregion.se 0720-627381 Jobbnummer
10019920