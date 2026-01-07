Medicinsk sekreterare till administration medicin, vikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-01-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Nu söker vi dig som är intresserad av ett självständigt och omväxlande arbete som medicinsk sekreterare/vårdadministratör inom slutenvården till verksamhetsområde (VO) medicin.
Hos oss kommer du få ett utmanande och kompetensutvecklande arbete där du kommer skaffa nya erfarenheter och växa i din yrkesroll. Vi tycker det är viktigt att du ska trivas och du kommer självklart få introduktion på den enhet där du ska arbeta.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Medicinsk dokumentation
Sjukdomsklassifikation
Mötesadministration
Kvalitets- och uppföljningsregister
Tidbokning 1177
Patienttelefon
Att handleda studenter som kommer på sina praktikplaceringar till oss
Tjänsten vi ska tillsätta är ett vikariat på 6 månader.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
VO medicin är ett stort område med över 500 medarbetare. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, administratörer och assistenter i team.
Medicin är uppdelat i tre sektioner:
Hematologi-, onkologi- och lungsektionen kardiologisektionen medicinsektionen.
Vi ansvarar för specialiserad vård inom akutmedicin, hjärtsjukdomar, blodsjukdomar, lungsjukdomar, allergiutredningar, njursjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, hormonella sjukdomar och cancersjukdomar. Vårt största uppdrag är vården av akut sjuka, multisjuka och kroniskt sjuka. Förutom öppen- och slutenvård bedriver vi också dagvårdsverksamhet. Vi har också ett nära samarbete med kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.Profil
Vi söker dig som har YH-utbildning som medicinsk sekreterare/vårdadministratör eller motsvarande högskoleutbildning och är intresserad av ett omväxlande arbete där du kommer ha en betydande roll i att utveckla verksamheten i nya digitala arbetssätt. Goda kunskaper i svenska, engelska och Officepaketet är ett krav och meriterande är om du har kunskap i SÄS patientadministrativa system Melior, Elvis och Mequal.
Som person är du serviceinriktad, har god kommunikationsförmåga och är flexibel. Det är också viktigt att du kan arbeta strukturerat, självständigt och noggrant och har en god förmåga att arbeta i team för att tillgodose verksamhetens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga gärna kopia på utbildningsintyg i din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
Mary Slevin, enhetschef 033-6161015 Jobbnummer
9670767