Medicinsk sekreterare til öron-, näs- och halsmottagningen
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals / Administratörsjobb / Hudiksvall Visa alla administratörsjobb i Hudiksvall
2026-06-23
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Öron-, näs- och halsmottagningen i Gävle och Hudiksvall utreder och behandlar sjukdomar inom hela öron-, näs- och halsområdet. Vi bedriver både planerad läkarmottagning och jourverksamhet, och utför operationer på mottagningen, dagkirurgen i Gävle och centraloperation i Gävle och Hudiksvall. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare samt receptionister tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vill du bidra med din kompetens i en roll som gör skillnad och där samarbete och arbetsglädje står i fokus? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som vikarierande medicinsk sekreterare hos oss. Det finns möjlighet att ha din arbetsplats både i Hudiksvall och Gävle.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en nyckelfunktion som får helheten att fungera. Tillsammans med kollegor och övrig personal bidrar du till att skapa och upprätthålla en strukturerad och välfungerande administrativ organisation till nytta för våra patienter. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare nära tillsammans.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du i huvudsak att arbeta med
• vårddokumentation från både planerad mottagning samt jourmottagning
• operationsberättelser, avdelningsdiktat samt registrering av diagnos- och åtgärdskoder.
Hos oss får du
• en stabil arbetsplats där du blir en del av en trygg och stöttande arbetsgrupp
• arbeta dagtid måndag till fredag
• möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor i en trivsam och patientfokuserad miljö.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, har en god organisationsförmåga samt ett gott bemötande. Du har förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och arbetar noggrant med fokus på kvalitet. Du trivs med att samarbeta med andra och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Samtidigt är du initiativtagande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och arbetssätt.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i vårdprogrammen Cosmic, Melior och/eller Elvis.
Löpande urval kommer att ske. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: start snarast till och med 2026-09-30.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Kontakt
Ulrika Helenius, vårdenhetschef ulrika.helenius@regiongavleborg.se Jobbnummer
9975008