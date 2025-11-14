Medicinsk sekreterare/teamsekreterare till Barn- och ungdomskliniken
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
På Barn- och ungdomskliniken i Region Västmanland blir din kompetens en viktig del av vår gemensamma vårdkedja. Bli teamsekreterare - eller starta i en skrivande roll som vi formar mot teamsekreterare.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare på Barnkliniken arbetar du med diktatskrivning och administrativa uppgifter nära vårdens flöden. Du samordnar teamets arbete, hanterar väntelistor och prioriteringar, bokar tider, sköter remiss- och patientadministration samt planerar möten. Rollen innebär ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och övriga professioner och arbetsuppgifterna kan utvecklas utifrån verksamhetens behov.
I den teamsekreterarinriktade rollen ligger tyngdpunkten på flödessamordning och operativt stöd i det dagliga arbetet: du prioriterar och koordinerar ärenden, följer upp listor och bokningar, samlar teamet kring gemensamma rutiner och initierar förbättringar för patientsäkra och effektiva processer.
I rollen med skrivfokus arbetar du inledningsvis med en större andel diktatskrivning, journaladministration och dokumentationskvalitet (inklusive remiss- och patientadministration). Rollen breddas successivt mot samordnande uppgifter i teamet, med målsättningen att på sikt motsvara en teamsekreterarroll.
Om arbetsplatsen
Barn- och ungdomskliniken har som upptagningsområde Västmanlands län med 52 000 barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Klinikens sjukvårdsuppdrag är att ge barnmedicinsk specialistsjukvård på länssjukhusnivå till barn och ungdomar i nära samverkan med primärvården och regionsjukvården.
I kliniken ingår storbarnsavdelning för alla sjukhusvårdade barn, nyföddhetsavdelning (för barn födda fr. v. 28), dagvårdsavdelning, barnakutmottagning för barnmedicinska fall, öppenvårdsmottagningar och barnhälsovårdsverksamhet i länet. För barn med kirurgiska sjukdomar (kirurgi, öron, ortopedi, ögon) har kliniken uppdraget att sköta omvårdnaden när de behöver vårdas inneliggande på sjukhus.
På kliniken arbetar cirka 230 st medarbetare varav 14 st är medicinska sekreterare. De medicinska sekreterarna är indelade i fyra team som ansvarar för olika profilområden. Du kommer att samarbeta med dina kollegor inom ditt team, men även hjälpa till och stötta upp vid behov i de andra teamen.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad medicinsk sekreterare. Har du erfarenhet som teamsekreterare eller motsvarande är det något vi ser positivt på. Du har kodningsutbildning samt kunskap och erfarenhet av sjukdomsklassificering (DRG). Meriterande är kunskap och erfarenhet i journalsystemet Cosmic samt andra datasystem. För att klara av arbetet krävs att du har goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift. För tjänsten med skrivfokus ser vi särskilt positivt på hög kvalitet i diktatskrivning och journalföring, samt att du arbetar noggrant och effektivt.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Det är viktigt att du har en vilja att driva utveckling av arbetet och teamarbetet framåt. Du är trygg, stabil och tycker om att samarbeta med egna såväl som andra yrkeskategorier. Din muntliga kommunikation är god och i ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och serviceinriktad.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Dagtid inklusive viss helgtjänstgöring. I dagsläget var tolfte vecka, men kan komma att förändras.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 november 2025.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 49.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Camilla Isaksson camilla.isaksson@regionvastmanland.se Jobbnummer
9604526