Medicinsk sekreterare sökes till BUP-mottagningen i Varberg
Region Halland / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2025-11-28
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi en medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt glada gäng på BUP i Varberg!Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar psykologer, specialpedagog, läkare, socionomer, arbetsterapeut, sjuksköterskor och medicinska sekreterare i team.
Här blir du en del av en vårdenhet som kännetecknas av ett relativt stort och komplext patientflöde. Arbetet är stimulerande och lärorikt med varierande innehåll där din insats är en viktig del i vårdprocessen.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med vårddokumentation, sköta bokningar samt andra administrativa uppgifter såsom intyg och posthantering. I arbetsuppgifterna ingår även att bemanna receptionen med mottagande av samtal i TeleQ, ärenden i mina vårdkontakter samt att välkomna och registrera patienter.
Om arbetsplatsen
Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri är Psykiatrin Halland. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 950 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner, varav ca 250 jobbar inom Bup.
BUP i Varberg är en öppenvårdsmottagning som erbjuder utredning, vård och behandling för barn och ungdomar 0 -17 år med psykiatriska tillstånd och behov av insatser på specialistnivå. Vi har ett brett utbud av behandlingsmetoder. Samarbete med skola och socialtjänst är en viktig del av vårt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterad utbildning som medicinsk sekreterare och med goda kunskaper i svenska språket. Du är en van datoranvändare, gärna med erfarenhet av arbete i dokumentationssystemet Cosmic, webbtidbok, 1177 och TeleQ. Vi ser också gärna att du är utbildad i kodning. Som medicinsk sekreterare hos oss är din administrativa noggrannhet avgörande för att det löpande mottagningsarbetet ska fungera bra.
Du visar ett gott bemötande och hög serviceanda både i medarbetarskap och i kontakt med våra patienter. Du är en person som tycker om att ge god service och har en förmåga att planera och prioritera i det dagliga arbetet. Därtill fäster vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering sker urval och intervjuer löpande. Några av intervjuerna kommer att hållas den 2 januari. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland, BUP mottagning Varberg Kontakt
Annika Westlund, Avdelningschef 0340-482440 Jobbnummer
9619243