Medicinsk sekreterare sökes till BUP-mottagningen, Halmstad
2026-05-22
Som medicinsk sekreterare hos oss gör du skillnad för andra människor varje dag. Här finns omväxlande arbetsuppgifter och du har stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke och som person.
Om arbetet
Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete som medicinsk sekreterare där du får möjlighet att arbeta tillsammans med flera olika personalkategorier. Din tjänst kommer att bestå av sedvanliga sekreteraruppgifter så som vårddokumentation, bokningar, Tele-Q, schemaläggning, receptionsarbete och visst IT-arbete. Det kommer finnas möjlighet att både självständigt och tillsammans med dina kollegor, lägga upp och planera din arbetsdag. För oss är det viktigt att man känner sig trygg i sitt arbete och vi arbetar kontinuerligt med vårt introduktionsprogram där du har din egen mentor som stöd i ditt arbete.
Du kommer att ingå i en grupp av medicinska sekreterare och stödja arbetet i vårt tvärprofessionella team. Utöver det representeras vår mottagning gällande förbättringsarbete i verksamheten ofta av personer ur respektive yrkeskategori.
Arbetsplatsen är belägen på sjukhusområdet i Halmstad. På Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna i Halmstad arbetar ca 50 personer. Vi är uppdelade i två mottagningar med identiska uppdrag och egen avdelningschef för respektive mottagning. Hos oss arbetar psykologer, specialpedagog, läkare, socionomer, arbetsterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, psykoterapeut och medicinska sekreterare i team. Vi erbjuder specialistpsykiatrisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling genom samtal och/ eller läkemedel för barn i åldrarna 0-17 år. Vi erbjuder även gruppbehandlingar både till patienter och föräldrar. Vårt mål är alltid att ha ett nära och välfungerande samarbete med skola, socialtjänst och andra vårdenheter för att kunna tillgodose barn och ungdomars behov av ett fungerande nätverk för att på så sätt skapa en helhet. Våra mottagningar är Hbtqi-diplomerade.
Vi arbetar mycket och gärna med personlig vidareutveckling för dig som anställd så att vi tillsammans kan möta barn och ungdomars olika behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller har vårddokumentationsutbildning. Vi ser det som önskvärt om du har tidigare arbetslivserfarenhet, men välkomnar även dig som nyss börjat din yrkesbana. Tidigare erfarenhet av dokumentationssystemet Cosmic är meriterande, liksom att ha arbetat i system som 1177, Tele-Q, VAS, HAK och Agresso.
Som personen tycker du om att ge god service och har ett gott bemötande både gentemot patienter och medarbetare. Du behöver både vara flexibel och ha en god förmåga att planera och prioritera i det dagliga arbetet. Du behöver även kunna hantera att ha flera arbetsuppgifter igång samtidigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om arbetet och vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd här.Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.
