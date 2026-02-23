Medicinsk sekreterare sökes - Kom och utvecklas hos oss på DS!
Medicinsk sekreterare till VO Medicinska specialiteter - Bli en del av vårt team och utvecklas med oss!
Vill du arbeta i en spännande och utvecklande miljö där vi har roligt tillsammans? Är du en medicinsk sekreterare som söker en dynamisk roll med stora möjligheter att växa? Då är detta jobbet för dig!
Vårt anställningserbjudande
Vi söker en engagerad medicinsk sekreterare till vårt team inom slutenvården.
Hos oss får du en stimulerande och varierad roll där du har möjlighet att utvecklas och påverka din arbetsdag.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med kompetenta och stöttande kollegor. Vi värdesätter samarbete, ansvar och arbetsglädje - här får du både trygghet och möjligheter att utvecklas utifrån dina intressen.
Du kommer att tillhöra den vårdadministrativa enheten inom Medicinska specialiteter. Verksamhetsområdet innefattar sex kliniker: Danderydsgeriatriken, Specialistmedicin, Njurmedicin, Infektion, Internmedicin samt Hud.
Vi är idag 24 medicinska sekreterare som skriver för både öppenvård och slutenvård. Oavsett om du vill bredda din kompetens eller specialisera dig inom ett visst område finns det goda möjligheter att utvecklas hos oss.
Här arbetar vi nära varandra och värnar om ett gott arbetsklimat. Vi tror på ett ledarskap där du får stöd och utrymme att växa i din roll.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där vi värnar om din hälsa och trivsel. Vi erbjuder flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr per år. Du får tillgång till vårt personalgym och kan parkera till förmånligt pris. Dessutom erbjuder vi bra ersättningar vid föräldraledighet. Utöver det erbjuder vi pension, generösa semestervillkor, företagshälsovård, försäkringar och möjlighet till löneväxling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som medicinsk sekreterare är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du arbetar nära läkare och vårdpersonal och har en central roll i att säkerställa att vårdadministrationen fungerar smidigt och effektivt. Vi har ett samarbetsinriktat arbetsklimat där vi hjälper varandra och ser till att alla trivs - här är din insats både viktig och uppskattad!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Utskrift av vårddokumentation
Diagnos- och åtgärdskodning
Registrering av vårdtillfällen
Post- och remisshantering
Vi arbetar i team och stöttar varandra över klinikgränserna för att möta verksamhetens behov.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du har en positiv inställning och tycker om att samarbeta med andra. Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter effektivt. Vi värdesätter flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt, eftersom arbetsuppgifterna förändras i takt med verksamhetens behov. Du förstår vikten av din roll i vårdkedjan och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi söker dig som:
Har mycket god kommunikativ förmåga
Är ansvarstagande och organiserad
Har ett öga för detaljer och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Ser möjligheter snarare än hinder och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Examinerad medicinsk sekreterare/vårdadministratör.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i medicinsk terminologi.
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, Teams, samt lätt för att hantera och sätta dig in i nya digitala system och lösningar.
Meriterande:
Dokumenterad erfarenhet samt goda kunskaper i dokumentation och kodning inom slutenvård.
Godkänd grundkurs i sjukdomsklassificering (exempelvis Emendor).
Anställningsform
Heltid, dagtid mån-fre. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av vårt härliga team. Vi ser fram emot att välkomna dig!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
