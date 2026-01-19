Medicinsk sekreterare semestervikariat, i Varberg eller Halmstad
Region Halland / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-01-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi nu medicinska sekreterare till vuxenpsykiatrins heldygnsvård.
Här arbetar du måndag till fredag, dagtid på vår administration. Låter detta som ett sommarvikariat för dig? Sök redan idag!
Om arbetet
Som medicinsk sekreterare kommer du att arbeta med vårddokumentation, ankomstregistreringar, mottagande av samtal per telefon och andra administrativa uppgifter såsom intyg, skanning och posthantering. Du arbetar i nära samarbete med olika professioner.
Detta är en tidsbegränsad anställning enligt överenskommelse under semesterperioden 2026 (juni-augusti). Har du möjlighet att börja tidigare på en timanställning ser vi det som positivt.Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Vuxenpsykiatriska Heldygnsvården i Varberg har sex vårdavdelningar för heldygnsvård: avdelning 20 och 21 som är rättspsykiatriska avdelningar, avdelning 22 som är en allmänpsykiatrisk avdelning, avdelning 23 med inriktning psykosvård, avdelning 24 som är en avdelning för beroendepatienter och PIVA som är en psykiatrisk intensivvårdsavdelning med akutmottagning. I verksamheten finns även ECT- samt LARO-mottagning.
Vuxenpsykiatriska Heldygnsvården i Halmstad har tre avdelningar för heldygnsvård: avdelning 19 som är en allmänpsykiatrisk avdelning med inriktning ätstörning och postpartum, avdelning 26 som är en allmänpsykiatrisk avdelning med inriktning mot äldre och psykoser och PIVA som är en psykiatrisk intensivvårdsavdelning med akutmottagning. I verksamheten finns det även ECT- samt LARO-mottagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare, alternativt är under utbildning, med goda kunskaper i svenska språket och medicinsk terminologi. Du är serviceinriktad och har god förmåga att planera och prioritera i det dagliga arbetet. Du är noggrann, flexibel och lyhörd. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och jobbar bra i team. Det är meriterande med erfarenhet som medicinsk sekreterare, men inget krav. Kunskap i dokumentationssystemet Cosmic är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Sök tjänsten https://regionhalland.varbi.com/se/what:job/jobID:894660/
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om arbetet och vilka förmåner vi kan erbjuda dig som medicinsk sekreterare i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/medicinsk-sekreterareÖvrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatriska heldygnsvården Kontakt
Kristina Arvidsson, Avdelningschef 0731-432119 Jobbnummer
9691847