Medicinsk sekreterare säsongsvikariat till Åre hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Åre / Administratörsjobb / Åre Visa alla administratörsjobb i Åre
2025-10-28
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Som medicinsk sekreterare ingår du i ett administrativt team med kollegor på plats på Åre hälsocentral men även kollegor som arbetar på distans eller är placerade på våra grannhälsocentraler, Järpen och Hallens hälsocentraler. Tillsammans är vi ett starkt team som hanterar arbetsuppgifter på respektive hälsocentral men även arbetsuppgifter som delas rullande enligt schema. Vi har gemensamma möten veckovis och har bra och stöttande kommunikation dagligen via chatt eller telefon. Även om vi sitter placerade på olika arbetsplatser har vi därför god gemenskap och arbetare som ett sammansvetsat team. Därtill har vi en chef som jobbar nära vårt administrativa team utöver den person som är enhetschef på Åre hälsocentral.
Som medicinsk sekreterare under vinter- och sommarsäsong kommer du skriva patientjournal utifrån diktat, hantera post och inkommande dokument, hantera journalkopior och utföra dagliga kontrolluppgifter i vårt journalsystem. Därtill är du en viktig spindel i nätet och en servicefunktion gentemot övriga medarbetare när det kommer till administration och ärenden inom din profession. Det är viktigt att du är en person som förstår vikten av vår roll i en verksamhet som växlar upp under säsongen och vi söker dig som är noggrann men såklart också effektiv vid utskrift av diktat. Vi hanterar diagnosklassificering dagligen och meriterande är därför om du har utbildning i detta och förstår tillämpningen i primärvård. Gott stöd finns även här i dina kollegor.
Bor du inte i Åre men kan tänka dig att prova på livet i fjällvärlden kan vi eventuellt stötta dig i jakten på boende.Kvalifikationer
Utbildning till medicinsk sekreterare
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
