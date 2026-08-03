Medicinsk sekreterare, Psykiatriska kliniken mottagning 2,Skellefteå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2026-08-03
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken består av cirka 250 medarbetare. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård samt psykiatrisk tvångsvård. Vi har två allmänpsykiatriska vårdavdelningar, en beroendeavdelning. I öppenvården ingår bland annat två vuxenmottagningar, en mottagning för unga vuxna, en beroendemottagning, jour- och bedömningsenhet samt andra specialiserade öppenvårdsenheter.
Psykiatrisk mottagning 2 arbetar med målgruppen från 25år och uppåt. Vår arbetsgrupp består av skötare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, läkare, kuratorer och medicinska sekreterare. Vi arbetar med patienter i behov av insatser på specialistpsykiatrinivå. Vi utför olika typer av behandlingar, bedömningar och utredningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Vi arbetar i team där jobbet är varierat med journalskrivning, remissregistrering, receptionsarbete, tidsbokning, telefonservice mot patienter och andra vårdenheter samt administrations- och utvecklingsarbete. Du erbjuds ett omväxlande arbete där du blir en viktig del av vår verksamhet och kan göra skillnad. Arbetet sker vardagar under dagtid.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara utbildad medicinsk sekreterare alternativt vårdadministratör.
Vi söker dig som är lyhörd, uppmärksam, noggrann, kreativ, serviceinriktad och uppskattar värdet av ett gott samarbete samt själv lägger tyngd i hur du bidrar till detta. Du behöver vara bra på att ta egna initiativ och tycka om att arbeta med ett stort spektrum av arbetsuppgifter och i samarbete med många olika yrkeskategorier. Uttrycka dig väl både i tal och skrift
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställningserbjudande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Johan Lindmark johan.lindmark@regionvasterbotten.se +46703258098 Jobbnummer
10018479