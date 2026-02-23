Medicinsk sekreterare Psykiatriska akut- och bedömningsmottagningen, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Vi söker en medicinsk sekreterare till Psykiatriska akut- och bedömningsmottagning som är en multiprofessionell mottagning där skötare, administratörer, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, läkare arbetar. Mottagningen är en arbetsplats där vi arbetar aktivt för att använda evidensbaserade metoder i vårt arbete.
Mottagningen består av 3 olika enheter - akutmottagning, bedömningsmottagning och SPOT (Specialiserad psykiatriskt omvårdnadsteam). Din placering på mottagningen kommer att vara på bedömningsmottagning som är den första vårdnivå för patienter som söker till psykiatrin.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en central och betydelsefull roll. Du ger viktig service och möjliggör insatser som påverkar många patienter och kollegor. Arbetet är varierat, självständigt och erbjuder goda möjligheter till utveckling.
Du kommer att tillsammans med vår sekreterare att samarbeta med övriga yrkesgrupper på mottagningen. Tillsammans bildar ni en del av mottagningens grundbemanning där erfarenhet och kompetens blandas på ett sätt som skapar ett stabilt och utvecklande arbetsklimat.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat diktatskrivning, journalkopiering, skanning, hantering av remisser, väntelistor, patientadministration såsom bokning, kodning, posthantering, schemaläggning (tidbok), arkivering samt service till både patienter och vårdgrannar, via 1177, telefon och i direktkontakt. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic och använder även flera andra IT-system.
Hos oss finns goda möjligheter att påverka och forma den medicinska sekreterarens roll. Vi befinner oss i ett förändringsarbete där vi vill stärka den tvärprofessionella samverkan och där medicinska sekreterare utgör en naturlig del av helheten. Därför söker vi dig som är kreativ, lösningsfokuserad och tycker om att tänka ur flera perspektiv. Ett intresse för människor och för att utveckla både egna arbetsmetoder och mottagningens verksamhet är viktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.
* Kan arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
* Tycker om att lära dig nya saker.
Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet, främst inom hälso- och sjukvårdsadministration och vana att arbeta i systemet Cosmic.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga lämplighet.
