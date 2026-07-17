Medicinsk sekreterare, Psykiatrimottagning Ludvika
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2026-07-17
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vi söker nu en engagerad och strukturerad medicinsk sekreterare till vår psykiatriska öppenvårdsmottagning i Ludvika. Välkommen att bli en del av vårt härliga gäng.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete och utöver journalskrivning ingår hantering av patientadministration, såsom läkarbokning, remisshantering och andra relevanta administrativa arbetsuppgifter. Du fungerar även som ett stöd till övrig personal.
Vi söker dig som är
Ansvarstagande
Initiativrik
Lyhörd
Respektfull och serviceinriktadKvalifikationerKvalifikationer
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp
Vård och administrativa programmet 180 hp
1-årig eftergymnasial vårddokumentation
YH-utbildning 400 p
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av psykiatrisk verksamhet och arbete inom vuxenpsykiatrisk öppenvård.Dina personliga egenskaper
Är självgående och trygg i att ta ansvar för ditt arbete
Arbetar strukturerat, effektivt och lösningsorienterad
Har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer
Är driven och vill bidra till utvecklingen av verksamheten
Har intresse för arbete inom vuxenpsykiatri
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
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Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Laila Pettersson Laila.Pettersson@regiondalarna.se 0240-495062 Jobbnummer
10005183