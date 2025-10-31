Medicinsk sekreterare, Ortopedmottagningen, Rörelseorganens centrum i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Umeå och ca 225 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Skellefteå och Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av vår personal då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och även djup som omfattar allt från bedömningar av patienters ortopediska problem, akuta såväl som elektiva. Detta sker i akutverksamhet, på mottagning, vårdavdelning och operation med en omfattande ortopedisk kirurgi för fraktur/trauma, rygg, protes, tumör, fotled/fot, axel, knä, idrotts-och barnortopedi.
Ortopedmottagningen är en mottagning med hög kompetens, god stämning och öppet arbetsklimat.
Vi söker nu medicinsk sekreterare till vår kunniga och erfarna personalstyrka på Ortopedmottagningen i Umeå.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss får du ett roligt, intressant och betydelsefullt arbete i en lärande miljö tillsammans med kunniga kollegor. Hos oss blir du en viktig del i vår verksamhet.
Hos oss arbetar de medicinska sekreterarna med vårddokumentation och diagnosklassificering inom slutenvård och öppenvård, posthantering, både digitalt och i pappersformat samt registrering i nationella kvalitetsregister. Vi lägger stor vikt vid ortopedisk diagnosklassificering med individuell inskolning och vidareutbildning för hela gruppen. Vi har även ett fortlöpande arbete gällande rutiner och förbättringsarbeten.
Du får en gedigen inskolning av erfarna kollegor. Vi börjar med ett introduktionsprogram där du i lugn takt får insyn i arbetets olika delar och rutiner.Kvalifikationer
Du är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.
Vi söker dig som är engagerad i och tar ansvar för, ditt arbete. Du är intresserad av förbättringsarbete, har ett lösningsorienterat förhållningssätt samt förmåga att hantera varierande arbetsbelastning och tempo. För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att kunna samarbeta men även kunna arbeta självständigt när det behövs samt förmåga att anpassa sig till situationen samt bidra med en positiv inställning.
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet och vana av att arbeta i journalsystemet Cosmic samt med diagnosklassificering.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Bitr. Avdelningschef
Micael Ljuslinder micael.ljuslinder@regionvasterbotten.se 073-0362927 Jobbnummer
9582577