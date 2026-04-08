Medicinsk sekreterare öppenvård - Capio S:t Görans sjukhus
Capio S:t Görans Sjukhus
På Capio S:t Görans sjukhus arbetar du i händelsernas centrum, på ett "lagom" stort sjukhus med stark vi-känsla, cirka 2 500 stolta medarbetare och nöjda patienter. Vi är ett sjukhus med hög kvalitet, väl fungerande organisation med korta beslutsvägar och chefer som är närvarande i vardagen. Vi vill alltid utvecklas, ge en bättre och effektivare vård till patienterna men också ta hand om dig, ta tillvara dina idéer, din kompetens och hjälpa dig att utvecklas. Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Vårdnära administration består av fyra enheter; Öppenvård, Slutenvård, Akuten och Verksamhetsstöd, där samtliga medicinska sekreterare är samlade. Vi är en stabsfunktion som har patienten i fokus och ger service till alla mottagningar och avdelningar på sjukhuset. Inom hela öppenvården är vi idag 49 medarbetare som önskar en ny kollega! En av våra kollegor i Team ortoped-smärt har valt att gå i pension för att gå vidare mot nya utmaningar och därför söker vi nu en ny kollega.
Din roll
Som medicinsk sekreterare inom öppenvården ger du service till våra mottagningar och du arbetar tillsammans med dina kollegor för att säkerställa dokumentationen och kodning, hanterar post och övriga förekommande uppgifter. Du behöver vara beredd att förstärka andra mottagningar än den du initialt är satt att serva, då vi arbetar där behovet är som störst. I dagsläget kommer tonvikten att ligga på Ortopedmottagningen, men även service till Smärtmottagningen kommer att ingå . Om du är den vi söker - tveka inte att skicka in din ansökan till oss!
Dina arbetsuppgifter Vill du vara en del av ett nav i det administrativa flödet i ett patientfokuserat arbete, där vi tillsammans bidrar till en god arbetsmiljö och arbetar för att göra rätt från början i patientflödet? Då är den här tjänsten för dig! Som medicinsk sekreterare inom öppenvården är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att skriva journaler, brev och intyg, hantera kvalitetsregister, remisshantering samt ansvara för DRG-registrering mm i journalsystemet Cambio Cosmic. Patientkontakt via telefon och 1177 förekommer. Du tillsammans med dina kollegor finns tillgängliga och har gemensamt ansvar för att ge service till våra mottagningar. Vi arbetar även kontinuerligt med förbättringsarbeten i vår vardag på en nyfiket och modigt sätt.
Vi erbjuder dig
Supertrevliga arbetskamrater på en inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra, har variation i arbetet, känner delaktighet och har möjlighet att påverka.
Friskvårdsbidrag upp till 4 000 kr/år och fri tillgång till vårt gym.
Möjlighet till distansarbete för närvarande max tre dagar i veckan.
Flera gånger om året samlas vi för olika aktiviteter och mingel.
För oss är det viktigt att trivas tillsammans och ha roligt på jobbet!
Om dig Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Utbildning i diagnosklassificering är meriterande, men inte ett krav, dock behöver kunskap och intresse finnas för kodning av diagnoser och åtgärder då vi bistår läkarna med detta. Vi ser gärna dig som är nyfiken på förändringar, har lätt att samarbeta, är serviceinriktad och självgående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Villkor Tjänsten är en tillsvidareanställning med start i september eller enligt överenskommelse.
Vi går igenom urval och intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
112 18 STOCKHOLM
