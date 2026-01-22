Medicinsk sekreterare, Ögonmottagningen Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ögonsjukvården i Dalarna består av en länsövergripande ögonmottagning i Falun och fyra öppenvårdsmottagningar i Borlänge, Ludvika, Mora samt Avesta. Kliniken har en omfattande öppenvårdsverksamhet med ca 60 000 patientbesök per år. Den kirurgiska verksamheten genomförs i Falun och består bland annat av 4000 gråstarrsoperationer samt 9000 intravitreala injektioner.
Vid klinikens administrativa enhet finns 23 stycken medarbetare varav 16 stycken arbetar vid mottagningen i Falun. Gruppen består av ett glatt och trevligt gäng som trivs på vår arbetsplats. Vi arbetar i team där olika yrkeskategorier ingår såsom medicinska sekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, optiker, ortoptister, ögonprotetiker och receptionister.
Som medicinsk sekreterare vid ögonkliniken är du en viktig resurs och ett administrativt stöd åt hela verksamheten. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat medicinsk dokumentation, telefonservice, post- och remisshantering, receptionsarbete samt bokningsarbete.
Arbetet genomförs dagtid måndag-fredag med möjlighet till arbete hemifrån en dag per vecka. Tjänsten avser ett vikariat med start snarast möjligt till och med januari 2027, goda möjligheter till förlängning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har något av följande:
Vårdadministrativa programmet 180 hp
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp
YH-utbildning medicinsk sekreterare/hälso- och sjukvårdsadministratör 400 YH-poäng
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
Rätt person för tjänsten har en positiv inställning till sitt arbete och sina kollegor. Du är flexibel samt strukturerad i ditt arbetssätt och har god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Att samarbeta och kommunicera på ett konstruktivt sätt är en självklarhet för dig och oss då det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö.
