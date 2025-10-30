Medicinsk sekreterare, Neuropsykiatrisk mottagning i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-10-30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Vi söker en medicinsk sekreterare
Vid Neuropsykiatriska mottagningen vänder vi oss till patienter mellan 18 och 60 år som bedöms vara i behov av psykiatrisk specialistvård. Mottagningen är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som bedriver diagnostisering och behandling för patienter med huvudproblematik neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, främst ADHD och autism.
Våra medarbetare består av sjuksköterskor, kuratorer, skötare, psykologer, läkare och medicinska sekreterare och vid behov så ingår även arbets- och fysioterapeuter i teamen. Vi har ett tvärprofessionellt arbetssätt där vi tillsammans koordinerar och planerar insatserna kring patientens behov.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Mottagningen arbetar med patienten i fokus och de medicinska sekreterarna har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper. Du kommer att ingå i ett team bestående av tre medicinska sekreterare, där två arbetar heltid och en arbetar 50%.
De administrativa uppgifterna som ingår i tjänsten omfattar bland annat diktatskrivning, hantering av remisser och väntelistor, patientadministration såsom att kalla patienter, att boka in och boka om patientbesök, kodning, 1177.se, posthantering, schemaläggning, arkivering, förrådsbeställning samt ge service till vårdgrannar. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic och ett flertal andra IT-system.
Är du dessutom kreativ, gillar att tänka utanför boxen, lära dig nya saker och utveckla din administrativa roll. Då är du den vi söker. Just nu arbetar vi med ett förändringsarbete där vi vill att våra medicinska sekreterare ska ingå som en naturlig del i vårt tvärprofessionella arbetssätt. Därför behöver vi en person som gillar att se arbetet ur olika perspektiv, förstå hur andra tänker och är bra på att lösa problem. Du behöver också ha intresse för att arbeta med- och för människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en varm och generös personlighet, som tar ansvar och tycker om att arbeta både självständig och i team.
Den vi söker behöver vara utbildad medicinsk sekreterare och tycka om att arbeta i en miljö med varierande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Cosmic.
Varmt Välkommen med din ansökan!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
