Medicinsk sekreterare Närsjukvårdsavdelningen Västerås, Närsjukvård öst
2025-09-11
Närsjukvård öst växer och det gör att en medicinsk sekreterare med administrativ stödfunktion behövs på plats till klinikens enheter i Västerås.
Om arbetsplatsen
Som medarbetare hos oss är du betydelsefull och gör skillnad varje dag för patienter, närstående och medarbetare. Vi lägger stor vikt vid individanpassad introduktion. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga på sin nya arbetsplats. Du välkomnas till en trevlig arbetsplats och ett team som ser fram emot att få arbeta med dig.
Din grundplacering kommer vara på närsjukvårdsavdelningen Västerås med tjänstgöring på närvårdsteamet och palliativa avdelningen samt AH-teamet i Västerås vid behov.
Närsjukvård öst är en klinik som har verksamhet både i Sala och Västerås. Här träffar du patienter med många olika diagnoser och behov. Hos oss sker närsjukvård genom att tillgodose invånarnas behov av basal internmedicinsk specialistvård, specialiserad palliativ vård, avancerad hemsjukvård via AH-team och kvalificerade rehabiliteringsinsatser samt mobilt närvårdsteam i samverkan med kommunernas hemsjukvård. Vår styrka ligger i vår bredd. Vi strävar efter att arbeta personcentrerat i tvärprofessionella team. Kliniken som helhet driver en rad projekt och utvecklingsarbeten som en del av omställningen till nära vård i Västmanland. I kliniken ingår nedanstående enheter:
Avdelning 1 Sala, Medicinmottagningen Sala, Rehabenheten Sala, AH-teamet Sala, Närvårdsteamet Sala, Palliativa avdelningen Västerås, Palliativa rådgivningsteamet Västerås, AH-teamet Västerås, Närvårdsteamet Västerås, Närsjukvårdsavdelningen Västerås.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Förutom sedvanliga arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare så finns behov av administrativt stöd till klinikens enheter i Västerås såsom HSA-redaktör, loggranskning, beställningar/felanmälningar i systemen, utfärdare av instruktioner samt att vara den förlängda armen till klinikens samordnare för administration & IT med bland annat hantering av iPads/Nova och inventering av IT-utrustning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och är intresserad av andra administrativa uppgifter. Vi önskar att du har god kunskap i journalsystemet Cosmic och har erfarenhet av att arbeta i HSA. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
Som person är du lugn, stabil och kan fokusera på rätt saker. Du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och kan snabbt ändra synsätt. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört sätt.
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med erfarna medarbetare på enheterna och i den administrativa gruppen.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid eller deltid. Placering: Närsjukvårdsavdelningen Västerås med tjänstgöring på närvårdsteamet, palliativa avdelningen och AH-teamet i Västerås. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 september 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
