Medicinsk sekreterare, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
2025-09-30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras därunder i läns- och närsjukvårdsområden. I Närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akutmottagningen, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt Primärvården i Skellefteå och Norsjö kommun. Tillsammans skall dessa verka för god, nära vård.
Hos oss blir du en del av en klinik där vårdplatserna är fördelade utifrån medicinska och geriatriska inriktningar. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen. Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamheter samt fysiologiskt laboratorium. Till kliniken hör också en Forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelslasarett.
Arbetet på medicinsk och geriatrisk mottagning sker i team som har fokus på olika diagnoser för att ge patienterna bästa möjliga vård. I teamen arbetar sjuksköterskor, läkare och andra yrkesprofessioner tillsammans för patientens bästa. Här kan vi erbjuda dig ett mycket roligt, omväxlande och betydande dagtidsarbete, måndag till fredag.
Vi söker nu två medicinska sekreterare till medicinsk- och geriatriskmottagning i Skellefteå och ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Arbetet som medicinsk sekreterare innefattar bland annat journalskrivning, remiss- och posthantering, registrering av provsvar och hantering av inkommande dokument. Även registerarbete och telefonservice ingår i arbetsuppgifterna. Våra arbetssätt präglas av teamarbete och de medicinska sekreterarna är en viktig del av helheten.
Vill du ha varierande arbetsuppgifter, möta utmaningar och få möjligheten att växa i din yrkesprofession? Då ska du söka jobb som medicinsk sekreterare hos oss, en arbetsplats där dina kunskaper och ditt engagemang skapar förutsättningar för kvalitetssäkring av vårddokumentationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. För uppdraget krävs att du behärskar svenska i tal och skrift. Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete och vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta i journalsystemet Cosmic.
Som person uppskattar du att känna ansvar, samt trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Du har god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. Du är van att organisera och strukturera din tid och dina arbetsuppgifter samt är flexibel och stresstålig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
