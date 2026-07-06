Medicinsk sekreterare med uppdrag som chefsstöd
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2026-07-06
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Är du medicinsk sekreterare och trivs i en roll där du får kombinera vårdadministration med kvalificerat chefsstöd? Vill du arbeta i en verksamhet med många kontaktytor där du bidrar till att skapa struktur, ge service och utveckla administrativa arbetssätt? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Du erbjuds
ett stimulerande och omväxlande arbete med stort eget ansvar
möjlighet att samarbeta med många olika yrkesgrupper inom sjukhuset
goda möjligheter till utveckling inom verksamhetsområdet
flextid, generöst friskvårdårdsbidrag och kostnadsfritt gym.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Verksamhetsområde Vårdadministration samlar sjukhusets medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter för att säkerställa en välfungerande administrativ verksamhet och utveckla administrativa processer.
Tjänsten är placerad vid Medicinsk enhet Endokrinologi i Solna, som bedriver högspecialiserad vård inom bland annat diabetes, sköldkörtelsjukdomar samt sjukdomar i hypofys och binjurar. Verksamheten har även ett profilområde inom diagnostik och behandling av sällsynta endokrina sjukdomar och bedriver vård i nära samverkan med forskning, utbildning, klinisk genetik, Karolinska Universitetslaboratoriet och SciLifeLab.
Som medicinsk sekreterare med uppdrag som chefsstöd är du ett viktigt administrativt stöd till verksamhetens sektionschef med ansvar för cirka 25 läkare. Du arbetar bland annat med personaladministration i Heroma/Tessa, dokumentation och administrativa ärenden, planering och samordning av möten, minnesanteckningar och protokoll samt IT-, avtals- och ekonomiadministration.
På sikt kan rollen även omfatta ansvar för verksamhetens interna webbsidor samt utveckling och effektivisering av administrativa rutiner. Journalskrivning ingår också som en del av tjänsten.
Vi söker dig som
är självgående och tar ansvar för ditt uppdrag genom att självständigt planera, prioritera och driva ditt arbete framåt
arbetar strukturerat och har förmåga att organisera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt som du håller deadlines och följer upp det du påbörjat
är serviceinriktad och trivs i en stödjande roll där du ger ett professionellt bemötande och skapar god service för chef, kollegor och verksamhet
har god helhetssyn och ser hur ditt arbete bidrar till verksamhetens mål och en välfungerande administration
är mål- och resultatorienterad och arbetar fokuserat för att slutföra uppgifter med hög kvalitet även när tempot är högt
har god problemlösande analysförmåga och kan identifiera behov, analysera olika alternativ och hitta praktiska lösningar i det dagliga arbetet.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration, medicinsk sekreterar-/vårdadministratörsutbildning motsvarande minst 80 KY-poäng/400 YH-poäng eller eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare
dokumenterad grundutbildning i sjukdomsklassificering
goda kunskaper i medicinsk terminologi
mycket god IT-vana i Windows-miljö, exempelvis Office 365
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande:
tidigare erfarenhet av uppdrag som chefsstöd eller motsvarande inom Karolinska Universitetssjukhuset
kunskap om eller erfarenhet av personaladministration, gärna i Region Stockholms system såsom Heroma, Clockwork, Raindance och EK
utbildning i Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande (VIL)
god kännedom om och erfarenhet av journalsystemet TakeCare
erfarenhet av förbättringsarbete och/eller projektledning.
Om rekryteringsprocessen
Ansökningstiden för denna tjänst infaller under semesterperioden. Återkoppling i rekryteringsprocessen kan därför i vissa fall ta något längre tid än vanligt.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Eugeniavägen 18 C (visa karta
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171 64 SOLNA Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Endokrinologi, Solna Kontakt
Rekryterande chef
Anita Nykvist anita.nykvist@regionstockholm.se 0700891830 Jobbnummer
9994019