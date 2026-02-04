Medicinsk sekreterare med IT-kompetens till vårdcentral i Kungälv
Praktikertjänst AB / Administratörsjobb / Kungälv Visa alla administratörsjobb i Kungälv
2026-02-04
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Centrumpraktiken är centrala Kungälvs största vårdcentral med cirka 14 500 listade patienter och med ett mycket gott rykte i området.
Vi vill vara en tillgänglig och trygg vårdcentral för våra patienter och en attraktiv arbetsplats för våra ca 65 medarbetare. Vi har goda samarbeten med kommunen och sjukhuset och är stolta över att ha en egen välfungerande och expanderande rehabenhet . Vi arbetar alltid för våra patienters bästa vilket genomsyrar hela verksamheten.
Centrumpraktiken söker nu en Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör med IT-kompetens.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
om medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med ett varierat administrativt uppdrag som bland annat omfattar post- och remisshantering, scanning, bokning, ombokning och avbokning av patienter. Ibland stöttar du även arbetet i receptionen.
Utöver gemensamma administrativa arbetsuppgifter kommer du att ha egna ansvarsområden. Det kan innebära att vara kontaktperson i IT-relaterade frågor, ta ansvar för systemadministration i journalsystemet, hålla dig uppdaterad om nyheter från såväl journalleverantör som regionen samt vid behov ha kontakt med it- och telefonisupport, journalleverantör och vårdgivarservice. Här söker vi särskilt dig som har ett genuint intresse för och goda kunskaper om IT, systemadministration, Office online och ersättningsfrågor inom Vårdval Vårdcentral.
För att kunna vara ett viktigt administrativt stöd till vårdcentralens alla medarbetare, behöver du vara trygg med både eget ansvar och trivas i nära samarbete med andra.
Du ingår som en viktig medarbetare i vår teamorganisation och deltar i det dagliga samarbetet på vårdcentralen. Det innebär bland annat att du är delaktig vid rond tillsammans med övriga yrkesgrupper. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör, men har du arbetat i en liknande roll och har motsvarande kompetens genom erfarenhet är du också varmt välkommen att söka.Goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning
Erfarenhet från liknande uppdrag, gärna inom primärvården är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som har förmåga att arbeta flexibelt och hantera flera processer och uppgifter parallellt. Du är positiv, strukturerad och hjälpsam och tar dig gärna an utmaningar. För oss är ett arbetsklimat präglat av engagemang, nyfikenhet och en konstruktiv grundinställning viktigt. För att trivas hos oss behöver du även uppskatta en roll där förändring, variation och utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen.
Övrig information
Vårdcentralen är belägen i centrala Kungälv. Hit tar man sig lätt med bil eller buss. Restiden från centrala Göteborg är ca 25-30 minuter.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Datum för tillträde: Flexibelt/enligt överenskommelse.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Centrumpraktiken Kontakt
Melissa Zackrisson 0735-661993 Jobbnummer
9724039