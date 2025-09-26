Medicinsk sekreterare med chefsstödsuppdrag till Enhet kirurgi administrati
Verksamhetsområde (VO) kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Lund och Malmö samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Inom VO bedrivs akut, basal och högspecialiserad vård med vårdavdelningar och mottagningar i Malmö och Lund. Hit kommer patienter med remiss från hela Södra sjukvårdsregionen och även från övriga delar av Sverige. Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 790 medarbetare.
Kirurgimottagningen i Malmö har samlad kompetens från olika yrkeskategorier. Förutom medicinska sekreterare finns här bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer, kuratorer, fysioterapeuter och receptionist. Här blir du en del av en kollegial gemenskap där arbetsmiljön präglas av en öppen miljö och ett välkomnande klimat.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell, som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
I rollen som medicinsk sekreterare med chefsstödsuppdrag kommer du att vara chefsstöd åt tre enhetschefer. I tjänsten ingår övergripande arbete med personaladministration, förbättringsarbete, uppdatering av rutiner och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare.Kvalifikationer
För rollen krävs en godkänd utbildning inom Hälso-och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p, alternativt motsvarande godkänd medicinsk- eller läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt har goda kunskaper i medicinsk terminologi.
Vi söker dig som vill utvecklas inom yrket, gärna delar med dig av din kunskap och aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Som person är du trygg, noggrann och har hög ansvarskänsla. Vi ser även att du är flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
