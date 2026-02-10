Medicinsk sekreterare Länsvuxenpsykiatrin Falun
2026-02-10
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Länsvuxenpsykiatriska kliniken Falun & Säter ansvarar för psykiatrisk akutvård, slutenvård samt missbruks- och beroendevård.
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till Falun - en arbetsplats där din personlighet och ditt arbetssätt är minst lika viktiga som din utbildning.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
dokumentation i patientjournal
dokumentation och bevakning kring psykiatrisk tvångsvård (LPT/ÖPT)
diarieföring
bokning och väntelisthantering
kassaregistrering
systemadministration
post- och informationshantering (IT)
introduktion av ny personal
bokning av videokonferenser
Du blir en del av ett litet team med nära kontakt, stort förtroende för varandra och ett öppet, positivt arbetsklimat. Vi samarbetar nära andra yrkeskategorier och värdesätter kollegor som bidrar både professionellt och personligt.
Kvalifikationer
Du har en av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 p
Vårdadministrativa programmet 120 p
YH-utbildning 400 p eller
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
Du måste ha goda datakunskaper och vana av digitala arbetssätt.
Meriterande:
Erfarenhet inom psykiatri
Vem vi söker - dina personliga egenskaper är avgörande!
Sekreterargruppen i Falun består av fem medicinska sekreterare, och vissa dagar arbetar du självständigt som ensam sekreterare på kliniken. Det kräver en trygg och självgående personlighet.
Vi söker dig som verkligen trivs med att ta ansvar och som tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Du behöver vara en person som:
snabbt tar initiativ och löser problem utan att någon behöver be dig
inte räds nya uppgifter eller förändrade arbetsrutiner
är nyfiken på att lära dig nytt och ser förändring som något positivt
har hög noggrannhet och kan behålla lugnet även när tempot skiftar
har ett varmt, respektfullt bemötande mot både patienter och kollegor
Rollen passar inte dig som föredrar mycket styrning eller detaljstyrda arbetsuppgifter. Här behöver du vara trygg i dig själv, ta egna beslut och se vad som behöver göras.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett heltidsjobb.
