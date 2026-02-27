Medicinsk sekreterare, Laboratoriemedicin, Klinisk Patologi i Umeå
2026-02-27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Klinisk patologi är en del av Laboratoriemedicin, en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 520 anställda och innefattar klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, biobank och vävnadsinrättning. Genom avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund, inklusive medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
Verksamheten är ackrediterad och vi arbetar enligt det kvalitetssystem som Laboratoriemedicins ackreditering grundas på. Vid laboratorierna för klinisk patologi arbetar cirka 120 personer i Umeå och cirka 15 personer i Östersund. Tack vare vår snabba utveckling och ökande antal analyser har bemanningen utökats avsevärt de senaste åren, och vi har blivit en stor grupp med stark sammanhållning, humor och arbetsglädje.
Vi söker nu dig som vill arbeta i ett engagerat team av kollegor inom vårt sekretariat.
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som bidrar till en viktig del i vår cancersjukvård. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• Diktatskrivning
• Förberedande rondverksamhet
• Provmottagning, ankomstinregistrering, scanning i vårt patientdatasystem
• Utföra inköp och beställningar
• Arbeta enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem
• Utföra rapporteringar till olika register
• En stor del arkivarbete i olika former
Din placering blir vid sektionen för sekretariat, men du kan också komma att bidra till avdelningsgemensamma uppgifter och stödja andra sektioner inom Klinisk patologi och Laboratoriemedicin i stort.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Medicinsk sekreterare/vårdadministratörs utbildning
• Har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Arbetar noggrant, metodiskt, serviceinriktad, självgående och tar stort ansvar för ditt jobb.
• Kan arbeta självständigt utifrån uppsatta skriftliga metoder.
• Har datavana och har lätt för att ta till dig ny kunskap och förändrade arbetssätt.
• Erfarenhet från arbete med laboratorierelaterade informationssystem värdesätts.
• Erfarenhet från laboratorium, vårdavdelningar/primärvård är meriterande.
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har intresse för förändringsarbete och utveckling
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• Ser till helheten och det större perspektivet, med patienten i fokus och verksamhetens bästa i åtanke
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
