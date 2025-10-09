Medicinsk sekreterare, Laboratoriemedicin, Klinisk genetik i Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-10-09
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Via avtal har vi ansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.
På Klinisk genetik arbetar cirka 70 medarbetare av olika yrkeskategorier. Vi utför laboratoriediagnostik av genetiskt betingade sjukdomar och ger information till patienter och familjer med ärftliga sjukdomar genom genetisk vägledning. Vi undervisar om genetiska sjukdomar och tillhandahåller expertkunskap för sjukvården, myndigheter och patientföreningar.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du jobbar nära/tillsammans med övriga yrkesgrupper med patienten i fokus. Du kommer att vara en i ett team av tre medicinska sekreterare.
De administrativa uppgifterna som ingår i tjänsten omfattar bland annat telefonservice till våra kunder, remiss- och posthantering, arkivering av remisser, hantering av fakturor, bokning av tjänsteresor och att skicka prover till andra labb för analys. I arbetsuppgifterna ingår även att kalla patienter till vår patientmottagning. Diktatskrivning kan förekomma.
Du arbetar självständigt med ett stort ansvar tillsammans med kunniga kollegor i ett gott samarbetsklimat. Det administrativa arbetet är omväxlande och vi arbetar med kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en modern och utvecklingsintensiv verksamhet.
Du skall arbeta enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem vilken verksamheten är anpassad till. Verksamheten är dokumentstyrd och alla medarbetare arbetar enligt rutiner upplagda i vårt kvalitetssystem. Tjänsten kräver god följsamhet till rutin men också förmågan till anpassning och justering av arbetssätt enligt behov.
Tidsbegränsat vikariat på 6 månader med goda möjligheter till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare -/vårdadministratör och tycker om att arbeta i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Viktiga personliga egenskaper är en positiv attityd, förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp, ha ett gott bemötande- och serviceanda samt flexibilitet, noggrannhet och ansvarstagande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Avdelningschef
Sandra Näslund sandra.naslund@regionvasterbotten.se 072-710 39 93 Jobbnummer
9548775