Medicinsk sekreterare/kodare till Klassifikationsavdelningen
2025-11-10
Som kodare på Klassifikationsavdelningen arbetar du med att diagnos- och åtgärdskoda slutanteckningar för samtliga slutenvårdstillfällen på Hallands Sjukhus i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer samt att granska regionvårdsfakturor.
Du arbetar tillsammans med dina kollegor för ökad kvalitet och effektivitet i diagnos- och åtgärdskodning. Du deltar också i gemensamt arbete för att utforma arbetssätt och rutiner, med ett kontinuerligt arbete inom utveckling och förbättring.
Om arbetsplatsen
Klassifikationsavdelningen har ansvaret för sjukdomsklassificering av all slutenvård inom Hallands sjukhus samt granskning av regionvårdsfakturor. Här erbjuds goda möjligheter att inom din yrkesroll fördjupa dig och utvecklas inom din roll som kodare.
Ett av avdelningens mål är att öka kvalitén inom diagnosklassificering och förbättra möjligheten till uppföljning. Detta är för att öka sjukhusets förmåga att leda och styra faktabaserat samt att förbättra beskrivningen av vård i nationella databaser.
Ett annat mål för avdelningens är att skapa en bra arbetsmiljö med god kvalité och högre säkerhet i kodningsprocessen. En del av utvecklingen handlar om att använda resurser och kompetens på rätt sätt.
Tillsammans vill vi bli ett starkt, glatt och härligt gäng, där vi värderar varandras styrkor och arbetar tillsammans som ett lag!
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du har möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. I rollen kan resor mellan orterna förekomma. Större delen av våra möten sker via digital kommunikationsplattform.
Placeringsort är Halmstad eller Varberg, enligt överenskommelse. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och som har godkänd utbildning i sjukdomsklassificering. Du har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare och är van vid att hantera medicinska dokument med noggrannhet och kvalitet.
För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor och andra kontakter krävs goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med diagnosklassificering och har goda kunskaper om kodning och kodningsregler enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Vi ser även positivt på om du har arbetat eller arbetar i journalsystemet Cosmic samt har god kunskap om medicinsk terminologi och sjukdomslära.
Du arbetar självständigt med stort eget ansvar men är samtidigt en lagspelare som gärna samarbetar och bidrar till teamets gemensamma mål. Med din strukturerade arbetsstil har du lätt för att hålla ordning och prioritera rätt, även när tempot är högt.
Du är mål- och resultatorienterad, vilket märks i ditt driv och din förmåga att leverera med kvalitet. Dessutom har du en god förmåga att skapa och vårda relationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
