Medicinsk sekreterare, Kirurgmottagningen, Lycksele
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Välkommen till Lycksele sjukhus, ett litet och modernt akutsjukhus i Västerbottens inland! Vi har ett bra samarbetsklimat mellan sjukhusets kliniker och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Tillsammans servar vi ca 40 000 invånare på en yta lika stor som Schweiz.
Kirurg- ortopedmottagning ingår i kirurgiskt centrum södra Lappland tillsammans med akutmottagning, vårdavdelning, operation, centralsterilen, AN/IVA och helikopterverksamheten. Kirurg- ortopedmottagningen består av ungefär 25 medarbetare och tillsammans tar vi emot patienter inom ett brett kirurgiskt spektrum, allt från urologi till ortopedi och vi bedriver även endoskopiskverksamhet dagligen.
Bredden genomsyrar hela verksamheten och ger dig möjlighet till att utvecklas både på bredden och djupet inom specifika arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I denna tjänst så blir ditt primära uppdrag att arbeta med journalskrivning, och det tillkommer även andra arbetsuppgifter såsom viss remiss- och posthantering. Arbetet är till stor del självständigt, men du kommer även samarbeta med erfarna kollegor inom olika yrkeskategorier.
På Kirurgiskt centrum försöker vi ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. Därför är idéer och förslag på förbättringsarbeten alltid välkomna. För oss är ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete viktigt för att öka trivseln bland medarbetarna och skapa en attraktiv arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I arbetet ingår mycket kontakter med såväl medarbetare, som andra vårdgivare vilket ställer krav på att du är serviceinriktad.
Rekrytering sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319977". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
921 82 LYCKSELE Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Emmy Sandberg emmy.sandberg@regionvasterbotten.se 0950-391 70 Jobbnummer
9865712