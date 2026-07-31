Medicinsk sekreterare Kirurgkliniken Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-07-31
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta på en stor klinik i ständig utveckling - med patienten i fokus? Nu söker vi en medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt administrativa team.
Kirurgkliniken i Falun bedriver både planerad och akut verksamhet inom öppen- och slutenvård. Vi tar emot patienter inom flera specialistområden, bl a akutkirurgi, urologi, övre- och nedre gastrokirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi, bröst- och endokrinkrirugi och onkologi. Kliniken består av tre slutenvårdsavdelningar, tre öppenvårdsmottagningar (kirurgi, onkologi och bariatrisk mottagning) och ett administrativt team.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för denna tjänst kommer främst att finnas på vår bariatriska mottagning och på vår kirurgmottagning.
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en central roll i verksamheten. Du arbetar nära kollegor från flera professioner och bidrar till struktur, kvalitet och utveckling i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Medicinsk dokumentation
Diagnoskodning
Receptionsarbete på bariatrisk mottagning
Utskick av kallelser på bariatrisk mottagning
Tidbokning på bariatrisk mottagning
Remiss- och posthantering
Väntelisthantering
Registrering i nationella kvalitetsregister
Telefonservice
Tjänsten erbjuder varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Vi söker dig som:
Är positiv, engagerad och lösningsfokuserad
Har god samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och bidrar till gott arbetsklimat
Är noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Har en positiv inställning till att ta dig an nya arbetsuppgifter och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt.
Har god kommunikationsförmåga och ett gott bemötande.Kvalifikationer
Du har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet, 120 hp
Vårdadministrativa programmet, 180 hp
Medicinsk sekreterare (YH), 400 p
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
Du har även:
Goda kunskaper i svenska språket
Goda kunskaper i medicinsk terminologi
Goda allmänna IT-kunskaper
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i Cosmic samt av diagnos- och åtgärdsregistrering.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Jannica Bond jannica.bond@regiondalarna.se 023-490305 Jobbnummer
10017473