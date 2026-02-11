Medicinsk sekreterare, Hud-och STD kliniken, Umeå
2026-02-11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hud- och STD-kliniken inom Region Västerbotten är en liten verksamhet med stora uppdrag. Kliniken ansvarar för hud- och venereologisk-sjukvård i hela länet och har dessutom regionansvar för ett antal diagnosgrupper. Kliniken bedriver allmän hudmottagning samt en STD-mottagning för sexuellt överförbara infektioner. Olika specialmottagningar såsom yrkes- och miljödermatologisk mottagning, vulvamottagning, mottagning för genital dermatologi, tumörmottagning och hudkirurgi plus lasermottagning ingår också i verksamheten. Telemedicinsk verksamhet gentemot Lycksele och Skellefteå ingår i verksamheten samt ljusbehandlingar. Vid kliniken bedrivs forskning och undervisning i nära samarbete med Umeå universitet.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare. Som medarbetare vid Hud- och STD-kliniken arbetar du i en arbetsgrupp bestående av olika specialiteter och tillsammans skapar vi en trevlig och utvecklande arbetsmiljö. Totalt arbetar cirka 40 personer vid kliniken. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag. Vi tillämpar flextid.
Arbetsuppgifter
Arbetet som Medicinsk sekreterare innefattar bland annat journalskrivning, remiss- och posthantering, registrering av provsvar, boka/kalla patienter, hantering av inkommande dokument och 1177. Även registerarbete och telefonservice ingår i arbetsuppgifterna, samt arbete med att förbättra tillgängligheten.
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Går du för närvarande en utbildning och förväntas ta examen i närtid är du också välkommen med din ansökan.
Som person har du ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt och du trivs med att ge support och administrativt stöd till andra. Då du kommer att ha många kontaktytor och arbeta tätt tillsammans med andra behöver du vara lyhörd och ha en god samarbetsförmåga.
Eftersom vi fokuserar mycket på kvalitéts- och förbättringsarbeten är det viktigt att du tycker att förändringar är utvecklande och att du har ett intresse för vardagligt utvecklingsarbete. Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. Du är van att organisera och strukturera din tid och dina arbetsuppgifter samt är flexibel och stresstålig.
Har du ett gott bemötande, en stor ansvarskänsla och en hög servicemedvetenhet så är du kanske den vi söker. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Region Västerbotten, Hud och STD Umeå
Biträdande avdelningschef/chefsassistent
Mona Hansi mona.hansi@regionvasterbotten.se 076-118 58 32
