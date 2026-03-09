Medicinsk sekreterare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Umeå
Region Västerbotten, Hand- och plastikkirurgi klinik / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-03-09
Vår verksamhet växer så vi behöver förstärka vår skrivenhet. Vi söker en medicinsk sekreterare till Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Umeå.
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus bedriver högspecialiserad hand- och plastikkirurgi för patienter i den norra regionen. Kliniken bedriver nationell högspecialiserad vård inom handkirurgi gällande plexus brachialis skador samt dysmeli. På kliniken arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Hos oss finns en vårdavdelning, en mottagning, en operationsavdelning, en rehabiliteringsavdelning och en skrivenhet
Skrivenheten är en central del av den hand- och plastikkirurgiska klinikens dagliga verksamhet och bidrar till ett tryggt och sammanhållet patientflöde. Genom ansvar för medicinsk dokumentation, administration och reception skapar enheten förutsättningar för hög kvalitet i vården. Teamet består av sju medicinska sekreterare och en receptionist som arbetar nära klinikens övriga professioner.
Enheten verkar inom en liten välfungerande klinik, där kommunikations- och beslutsvägarna är korta. Det är en positiv stämning inom kliniken där medarbetarna är engagerade med en vilja att verka för en god vård och ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Som medicinsk sekreterare är du ett kvalificerat administrativt stöd inom kliniken. Du kommer att få ett omväxlande arbete där du bla arbetar med medicinsk dokumentation, bemanning i receptionen och systemadministration. Arbetsgruppen roterar mellan enhetens olika arbetsuppgifter vilket möjliggör att alla har en bredd i kunskaper och en varierad och utvecklande arbetsvardag.
I arbetet ingår arbetsuppgifter såsom diagnosklassifikation, data- och statistikbearbetning och remiss- och posthantering. I receptionen tar du emot patienter och bidrar med ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andra arbetsuppgifter kan vara telefonservice, ärendehantering samt att bidra med administrativ service till kollegor inom kliniken. Arbetet hos oss innebär samarbete med flera olika yrkesgrupper och du kommer att delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom kliniken.
Vi kommer att utarbeta en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du kan känna att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Är du i slutet av din utbildning till medicinsk sekreterare är du också välkommen med din ansökan.
Har du erfarenhet av Cosmic och/eller diagnosklassificering är det meriterande. Information och kommunikation är en stor del av jobbet och du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket.
Du är en självgående person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Ditt förhållningssätt är serviceinriktat och lösningsorienterat vilket innebär att du är lyhörd och bemöter kollegor och patienter på ett hjälpsamt sätt. Du samarbetar väl med andra och trivs med att hantera ett flertal arbetsuppgifter parallellt. Vidare har du förmågan att arbeta i ett växlande tempo och tycker om att lära dig nya saker. Vi ser även att du är intresserad av att bidra med din kunskap för att utveckla verksamheten inom kliniken.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222), https://www.regionvasterbotten.se/vara-arbetsplatser/sjukhusvard/hand-och-plastikkirurgisk-klinik Arbetsplats
Region Västerbotten, Hand- och plastikkirurgi klinik Kontakt
avdelningschef
Hanna Hellgren 076-110 39 63 Jobbnummer
9785679