Medicinsk sekreterare, Geriatrik och öppenrehab Borlänge sjukhus
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Kliniken för Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin ingår i division medicin. Verksamheten består av slutenvård i Falun och öppenvård i Falun och Borlänge med totalt ca 135 anställda på kliniken.
Tjänsten har placering i Borlänge på Geriatrik och öppenrehab Borlänge sjukhus. Vi bedriver specialiserad rehabilitering i hemmet eller på mottagning. Vi är ett multiprofessionellt team som med ett personcentrerat arbetssätt bedriver minnesutredningar, neurorehab, strokeuppföljningar/rehabilitering samt specialiserad hemrehabilitering för att möjliggöra tidiga utskrivningar från slutenvården. Teamen jobbar nära varandra vilket ger ett sammansvetsat gäng som stöttar varandra och skapar en god vilja att göra sitt bästa för patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare innebär vårddokumentation både för slutenvård och öppenvård.
Bokning av patienter
Hantera tidböcker
Kassaarbete
Stötta verksamheterna i övrigt administrativt arbete
Tjänsten är i första hand placerad i Borlänge men tjänstgöring mot klinikens enheter i Falun är en naturlig del samt att ibland behöver du vara på plats i Falun. Totalt på kliniken finns 7 medicinska sekreterare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp
Vårdadministrativa programmet 180 hp
Medicinsk sekreterare YH 400 p
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
Meriterande:
Erfarenhet av Cosmic
Erfarenhet av att ha arbetat i BILD
Erfarenhet av dokumenthantering
B-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Wåhlstrand, Ingrid ingrid.wahlstrand@regiondalarna.se 0243-497187 Jobbnummer
9997389