Medicinsk sekreterare Geriatrik, Neurologi och Rehabilitering, Sundsvall
2026-02-06
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi söker nu en utbildad medicinsk sekreterare till sekreterarenheten. Mottagningen ingår i verksamhet för geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR). Som sekreterare hos oss arbetar du med journalskrivning, post-och dokumenthantering, viss telefonservice och övriga på kontor förekommande administrativa arbetsuppgifter.
I din roll som medicinsk sekreterare hos oss blir du en viktig del av verksamheten och får ett varierande arbete i nära samarbete med dina kollegor, läkare, sjuksköterskor och övriga medarbetare. På enheten arbetar åtta sekreterare och en administratör. Du arbetar främst på plats i våra lokaler i Sundsvall, men har möjlighet att arbeta viss tid på distans.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Journalskrivning, övrig hantering av journalhandlingar
Post- och dokumenthantering
Arbetet är varierande och kan förändras över tid beroende på verksamhetens behov och utformning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad medicinsk sekreterare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta som medicinsk sekreterare
Har arbetslivserfarenhet i diagnoskodning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Initiativtagande
Stabil
Vi undanber oss ansökningar gällande heltid distansarbete.
Känner du att detta kan vara ett arbete för dig så välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden!
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Zetterberg +4660145078 Jobbnummer
9727971