Medicinsk Sekreterare eller Vårdadministratör till Psykiatrin Piteå
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Piteå
Här hos Psykiatriska Mottagningen i Piteå finns god gemenskap och ständig utveckling. Om du gillar utmaningar, kommer du gilla oss!
Allmänpsykiatrin Piteå är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsklinik som består av ett flertal kompetenser som utför utredningar, behandling och uppföljningar för människor över 18 år med medelsvåra till svåra psykiatriska behov och behov av specialistpsykiatriska vårdinsatser. Vi tar emot många patienter som besöker oss på kliniken, men agerar även uppsökande. Inför detta uppdrag, finns upprättade samarbetsnätverk mellan oss, andra verksamheter inom Region Norrbotten, såsom Piteå Älvdalens hälsocentraler, Piteå Kommun och övrig hälso- och sjukvård. Då vi är en klinik med cirka 70 anställda, måste vi hjälpas åt för att möta uppdraget på bästa sätt.
Till klinikens Sekretariat, söker vi nu en medicinsk sekreterare eller vårdadministratör som kan arbeta på plats hos oss som fast anställd. Våra sekreterare har en central roll inom kliniken och många beskriver sekreterarna som klinikens hjärta. Här finner du ett varierat arbete med flera administrativa uppgifter att tillsammans ansvara för med kollegor. Du kommer ingå i ett team med god gemenskap och arbeta klinikövergripande, både med verksamhetsutveckling och ordinarie arbetsuppgifter. Dessutom kommer du få en inblick i psykiatrins värld och arbeta nära alla yrkesprofessioner.
Vill du vara en del av oss? Vi inväntar din ansökan
Vi sökerVi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller utbildad vårdadministratör med goda kunskaper i svenska och engelska, medicinsk terminologi och Microsoft Office. Det är meriterande om du har utbildning inom diagnoskodning, behärskar minoritetsspråk samt har kunskaper i journalsystemen VAS eller Cosmic. Vi ser det som värdefull kompetens om du arbetat inom psykiatrisk vård som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Även annan administrativ bakgrund värderas högt. Slutligen är kunskaper från hälso- och sjukvårdssektorn att betrakta som en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel med god samarbetsförmåga.Du är serviceinriktad och är lugn, stabil och kontrollerad i stressande eller pressade situationer.
Det här får du arbeta med
Som medicinsk sekreterare är din huvudsakliga uppgift att administrera den kliniska journalföringen. Med detta ansvar tillkommer arbetsuppgifter som diktatskrivning, remisshantering, handläggning av ansökningar, posthantering, fax, skanning, hantering av journalkopior, hålla kontakt med olika myndigheter, beställningar och inleveranser, kontering, register och av- och ombokningar av vårdbesök samt DRG-registreringar. Utöver detta, vara en god kollega.
Det här erbjuder vi dig
• Kompetensutveckling med diagnoskodning
• Arbete dagtid, helgfria vardagar
• Flexibel arbetstid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
