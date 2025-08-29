Medicinsk sekreterare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
2025-08-29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation med totalt cirka 250 medarbetare, där enheter vid länets tre sjukhus ingår och samarbetar. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till god vård inom obstetrik och gynekologi.
CFOG i Umeå består av specialistmödravård, förlossning, BB, BB-mottagning, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. I uppdraget ingår bassjukvård, normal graviditet, riskgraviditet, förlossning samt fosterdiagnostik inom det egna sjukvårdsområdet.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare för en tillsvidareanställning. Som medicinsk sekreterare hos oss på CFOG kommer du att vara del i ett välfungerande team där vi värnar om varandra. Vi tillvaratar personalens kompetens och ger utrymme till att växa inom sin yrkesroll.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
I arbetet ingår arbetsuppgifter såsom journalskrivning, diagnosklassifikation, data- och statistikbearbetning samt remiss- och posthantering. Andra arbetsuppgifter kan exempelvis vara att bidra med administrativ service inom kliniken. Arbetet hos oss innebär samarbete med flera olika yrkesgrupper och du kommer att delta i utvecklings- och förbättringsarbete.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, dagtid. Möjlighet till att arbeta viss tid på distans finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare alternativt vårdadministratör. Även du som befinner dig i slutet av din utbildning till medicinsk sekreterare är varmt välkommen med en ansökan.
Utbildning och erfarenhet av diagnosklassificering är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom IT- och systemadministration. Information och kommunikation är en stor del av jobbet och du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket.
Som person är du strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt likväl som i team.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Kontakt
Medicinsk sekreterare Vision
Elisabeth Karlsson elisabeth.karlsson@regionvasterbotten.se 090-7850429 Jobbnummer
9481621